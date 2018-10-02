TOKİ 24 ilde 111 arsayı satışa sundu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
02.10.2018 - 10:33, Son Güncelleme:

TOKİ 24 ilde 111 arsayı satışa sundu

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TOKİ 24 ilde 111 arsayı satışa sundu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ağrı, Amasya, Ankara, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Muğla, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Yozgat illerinde toplam 1.668.141 m2 büyüklüğünde 111 adet arsayı satışa sundu.

VADELİ satış bedeli yaklaşık bir milyar TL olan arsalar vadeli olarak “Açık Artırma” yöntemi ile satılacak. Peşin ödeme yapmak isteyen alıcılara vadeli satış bedeli üzerinden %12,5 indirim uygulanacak.

Arsaların nitelikleri şöyle; konut, gelişme konut, ticaret, küçük sanayi sitesi, sanayi, merkezi iş, özel eğitim, özel sağlık tesis, özel ortaokul, rehabilitasyon merkezi, konut dışı kentsel çalışma, turizm+akaryakıt, akaryakıt ve bakım istasyonu ve toplu iş yeri- toptancılar sitesi niteliğinde imarlı ve imarsız arsalar.

Müzayede 16 Ekim 2018 tarihinde (Salı günü), saat 13:30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayın yapılacak.

Satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri şunlar:

İSTANBUL

Başakşehir Kayabaşı’nda özel sağlık tesis, İkitelli’de konut dışı kentsel çalışma, Büyükçekmece’de konut niteliğinde imarlı arsalar.

ANKARA

Etimesgut Yapracık’ta konut,  Mamak’ta ticaret, akaryakıt istasyonu, Yenimahalle Yakacık’ta küçük sanayi sitesi, Yuva’da konut niteliğinde imarlı arsalar.

İZMİR

Narlıdere’de konut + ticaret + özel eğitim + park niteliğinde imarlı arsa.

KOCAELİ

Gölcük’te konut dışı kentsel çalışma, Gebze’de akaryakıt alanı niteliğinde imarlı arsalar.

 

ELAZIĞ

Merkezde konut, ticaret ve özel eğitim niteliğinde imarlı arsalar,

ESKİŞEHİR

Odunpazarı’nda konut ve merkezi iş niteliğinde imarlı arsalar,

KARAMAN

Merkez’de özel sağlık, özel ortaokul eğitim, ticaret ve ticaret+konut niteliğinde imarlı arsalar,

TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa’da sanayi alanı Çorlu’da akaryakıt alanı niteliğinde imarlı ve plansız arsalar".

Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

 

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