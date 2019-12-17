TOKİ 2020 başvurusu ne zaman? TOKİ projelerine kimler başvurabilir?

TOKİ sosyal konut projesi Türkiye'nin 81 ilinde başvuruya açıldı. Bazı illerde birden fazla bölgede inşa edilecek olan TOKİ 100 bin sosyal konut projeleri, bazı illerde ise konut adetinin az olması dolayısıyla tek lokasyonda yer alacak. Vatandaşlar TOKİ başvuru şartlarının ne olduğunu merak ediyorlar. Peki TOKİ başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

100 bin sosyal konut başvurusu ile dar gelirlilere ev sahibi olma imkanını tanıyacak olan TOKİ, başvuru şartları konusunda detayları yayımladı. 100 bin sosyal konut stoğunun yüzde 10'luk kısmını İstanbul'a ayıran TOKİ, Metropol kentten sonra en büyük stoğu yüzde 5.2 ile Gaziantep'e ayırdı. 81 ilde inşa edilecek olan TOKİ sosyal konut projesi için başvuru, 3+1 konutlar için bin lira, 2+1 konutlar için 500 lira ücret yatırıldıktan sonra gerçekleşecek. TOKİ sosyal konut başvurusu, Ziraat Bankası şubeleri üzerinden tamamlanacak. TOKİ sosyal konut başvurusu için son tarih 15 Ocak olacak. Başvuru şartları kapsamında tüm şartları yerine getiren vatandaşlar, buna göre harekete geçecek. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır ve konut projeleri hangi bölgelerde? İşte, TOKİ'nin resmi internet sitesinden alınan bazı bilgiler

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

TOKİ sosyal konut başvurusu ile ikamet ettikleri il veya ilçelerde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 100 bin sosyal konutun hangi bölgeye inşa edileceği konusunda TOKİ'nin yapacağı açıklamaya kilitlendi. TOKİ 100 bin sosyal konu başvuru işlemlerini Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla başlatırken, başvuru şartları hakkında detayları da ilgili kişilerin erişimine açtı.

Buna göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve tüm Türkiye'de inşa edilecek olan TOKİ sosyal konut projesi için başvuru yapmak isteyen vatandaşların en az 1 yıl bölgede ikamet etme, aylık hane gelirinin 5 bin 500 lirayı (İstanbul için 6 bin) geçmemesi ve başvuruda bulunan hanenin üzerine tapu kaydının olmaması önem arz edecek.

TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları belli oldu. En önemli ve belirleyici şartın gelir düzeyi olduğu başvuru kriterlerinde, herhangi bir tapu kaydının olmaması da önem arz edecek. Buna göre başvuruda bulunacak kişilerde aranan şartlar şu şekilde olacak;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması, Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

TOKİ konutları illere göre farklı sayılarda inşa edilecek. Bu sayı, illerdeki ihale sürecine ve talebe göre değişkenlik gösterebilecek. İstanbul için 10 bin olan sosyal konut sayısı, diğer illerde ise nüfusa oranla gerçekleşecek.

Bu sayı Ankara için 4 bin, Konya için 4 bin ve İzmir için 3 bin 500 lira olacak.

TOKİ'nin inşa edeceği evler kategorilere ayrılacak. Buna göre;

1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”

2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız”

3.Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımız”

4. Kategori olan “Diğer alıcı adayları”

tanımlayacak ve evler bu kategorilere göre kuraya girecek.

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç) Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. ( Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları hariç)

“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

4) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

TOKİ'nin inşa edeceği evlerin nerede yer alacağı belli oldu. Buna göre İstanbul'da Tuzla, Başakşehir ve Arnavutköy lokasyonları belirlenirken, birçok ilde inşa bölgeleri birden fazla alanda yer aldı.

YÜZDE 10 PEŞİNAT, 894 LİRA TAKSİTLE, 240 AYA VARAN VADE

Bu projelerle vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinatın artından kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanını sağlayacağız.

Bu konutlar 2+1 brüt 75-85 metre kare ile, 3+1 brüt 100 metre kare olarak projelendirilecektir. 100 bin konutluk bu projenin toplam yatırım bedeli 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor. Bu kampanya kültürel bakımdan da önemli. Her şeyden önce bu konut projeleri, meydanı, camisi, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacaktır.