TOKİ 2018 Kayaşehir kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? TOKİ Başkanı Ergün Turan açıkladı
TOKİ kura sonuçları için kısa bir süre kalması nedeniyle farklı sorgulamalar gündeme geldi. 1+1, 2+1 ve 3+1 Kayaşehir evleri için başvuruda bulunan vatandaşlar, çekilişin saat kaçta yapılacağının ve kuranın canlı olarak nasıl takip edileceğini araştırıyor. İşte Toki 2018 kura sonuçlarıyla ilgili son durum!
Başvuruları 10 günlük sürenin ardından 11 Nisan’da tamamlanan TOKİ Kayaşehir evleri, yarın sahiplerini bulacak. Noter huzurunda gerçekleşecek olan TOKİ Kayaşehir kura çekilişi, Facebook ve idarenin resmi sayfası üzerinden canlı yayınla takip edilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ Kayaşehir kura sonuçları idarenin resmi internet sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açılacak. Peki Toki 2018 kura sonuçları saat kaçta açıklanacak, son durum ne?
TOKİ Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir’de kurası gerçekleştirilecek 605 konut için önemli açıklamalarda bulundu. 605 sosyal konuta 16 bin 946 başvuru geldiğini söyleyen Turan, TOKİ kura çekilişinin başlayacağı saati duyurdu. İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek olan çekiliş, yarın saat 10.00'da başlayacak.
YATAY MİMARİ VE MAHALLE KÜLTÜRÜ
TOKİ olarak konut üretimine sadece bir bina inşası olarak bakmadıklarını belirten Turan, "Bugün Türkiye'nin dört bir yanında süren yeni TOKİ üretimleri, şehirlerimize örnek nitelikleriyle, yerel unsurları barındıran güçlü ve nitelikli yapılardır. Barınma ihtiyacının giderilmesi kadar sosyo-kültürel işlevlerini de önemsiyoruz. Bu nedenle, milletimizin en temel özelliği ve arayışı olan dayanışma, komşuluk kültürüne imkan tanıyan semt dokusunun hayat bulduğu 'mahalle konsepti' ile de üretimler hayata geçiriyoruz. Dünden bugüne gelebilen şehirlerimize baktığımızda, konutların yatay olduğunu görüyoruz. TOKİ olarak, konut bölgelerinin ve genel şehir planının elverdiği alanlarda, yatay mimari yaklaşımla çok katlı olmayan üretimler hayata geçirip hiçbir şehirde en yüksek bina TOKİ binası olmayacak diyoruz" ifadelerini kullandı.Kura sonrası konut sahibi olacak vatandaşların 2 yıl bu konutları satamayacaklarını vurgulayan Turan, “Çünkü bizim önceliğimiz konutu alıp kullanacak vatandaşlarımız, yani onu alıp ondan kar edecek vatandaşlar değil. Amacımız evi olmayan vatandaşlarımız ev sahibi yapmaktır" ifadelerini kullandı. Turan, ayrıca kura öncesi yatırılan 5 bin lira bedelinin 2 Mayıs’ta konut sahibi olamayan vatandaşlara geri iade edileceğini kaydetti.
4+1, 2+1, 1+1 TOKİ EVLERİNİN PEŞİNATIBaşbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan, TOKİ satış işlemleriyle ilgili bilgilendirmeyi başvuru sürecinde yapmıştı. Konutları 160 bin liradan başladığını ifade eden Turan, “4+1 daireler de 600 bin lira civarında. Yüzde 25 ve yüzde 40 peşinatla alınıyor konutlar. 120 Aya kadar da vadelendirmiş oluyoruz. 1+1 daire için 667 liradan başlıyor taksitler, 2+1 daireler için bin- bin 200 lira olan yerler var… “ açıklamasında bulunmuştu.
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