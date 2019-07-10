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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
10.07.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

TOKİ'den 23 ilde satılık iş yeri ve konut

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TOKİ'den 23 ilde satılık iş yeri ve konut

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı, 23 ilde 159 iş yeri ile 19 ilde 55 adet konutu Açık Artırma Yöntemi ile satışa sundu. Açık artırma 25 Temmuzda yapılacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan açıklamada, 23 ilde 159 iş yeri ile 19 ilde 55 adet konutu Açık Artırma Yöntemi ile satışa sunulduğu belirtildi. Açık artırma 25 Temmuz Perşembe günü TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki Merkez Binasında ve TOKİ İstanbul Hizmet Binasında saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Açık arttırmaya www.emlakyonetim.com.tr adresi üzerinden de teklif verilebilecek.

23 İLDE 159 İŞ YERİ

Alıcılar Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Muş, Rize, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulan iş yerlerine yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşin 120 ve 144 ay vade ile sahip olabilecekler.

19 İLDE 55 KONUT

Açık artırmaya katılacak alıcılar, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Hatay, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Niğde, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Yalova ve Yozgat şehirlerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade, Ankara Kuzey Kent Projesinde satışa sunulan 15 konuta yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşin 96, 108 ve 120 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecekler.

ANKARA’DA KUZEY KENT PROJESİNDE 15 KONUT VE 26 İŞ YERİ

TOKİ, Ankara Kuzey Kent projesinde 15 villayı ve 26 iş yeri açık artırmaya sundu. Kuzey Kent projesinde yer alan 4+1 ve 5+1 nitelikteki villalar alıcısına hemen teslim edilecek. Alıcılar villalara yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşinat, 96,108 ve 120 ay vade seçenekleri ile sahip olabilecek.

İş yerleri ise 3 ve 9 ay içinde sahiplerine teslim edilecek. 26 iş yeri yüzde 25 peşin, 120 vade ile satılacak.

Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecek.

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