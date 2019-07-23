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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.07.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Tokat'ta çiftçilere kaz dağıtıldı

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Tokat'ta çiftçilere kaz dağıtıldı

Valilik tarafından başlatılan "Tarım Tokat Projesi" kapsamında, Artova ilçesinde 50 çiftçiye 20'şer kaz verildi.

Tokat Valiliğince başlatılan "Tarım Tokat Projesi" kapsamında, Artova ilçesinde çiftçilere kaz dağıtıldı. Kaymakam Mustafa Karali, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üreticiyi destekleyen projenin önemine değinerek, çalışma hakkında bilgi verdi.

Karali, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.  Daha sonra, ilçedeki 50 çiftçiye 20'şer kaz dağıtıldı.  Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk ve çiftçiler katıldı.

Yüzde 30'u çiftçi katkısı, yüzde 70'i Özel İdare destekli proje kapsamında, Artova, Yeşilyurt, Sulusaray ve Zile ilçelerinde çiftçilere 3 bin 500 kaz dağıtılacağı öğrenildi. 

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