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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
07.10.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Tohumunu Çin’den getirdi! Resmen talep yağdı

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AKSARAY’ın Eskil ilçesinde, 6 yıldır tıbbi aromatik bitkiler üreten Havva İnanç (41), 3 yıl önce tohumunu Çin’den getirttiği mor çileği üretmeye başladı. Mor çileğe talebin arttığını belirten İnanç, "4 dönüm arazide yaklaşık 1 ton mor çilek üretiyorum. Kahramanmaraş, Konya, Sivas, Tokat, Çanakkale’den yoğun talep var" dedi.

Eskil ilçesinde oturan Havva İnanç, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu’na (KOMEK) katılıp, bitki yetiştirme eğitimi aldı. Birçok ili gezip, seracılığın nasıl yapıldığını inceleyen İnanç, boş duran 12 dekarlık arazisine sera kurup, tıbbi aromatik bitkiler yetiştirmeye başladı.

Tohumunu Çin’den getirdi Resmen talep yağdı
6 yıldır tıbbı aromatik bitkilerle uğraşan İnanç, 3 sene önce de İstanbul’da seracılık eğitimi alırken tanıştığı Çinlinin tavsiyesiyle serasının yanındaki 4 dönüm alana mor çilek ekti. Şu an yılda 1 ton mor çilek üreten İnanç, talebin gün geçtikçe arttığını belirtti.
Tohumunu Çin’den getirdi Resmen talep yağdı
Havva İnanç, "Çinli amca, ’Bende bir ürün var. Dünya ülkeleri fazla bilmez, dünya altın çileği biliyor’ dedi ve bu mor çileğin tohumunu Çin’e gittiğinde bana gönderdi. 10 tohumdan 3 fide çıktı. 2 yıldır ciddi oranda verim aldım. Kayseri Erciyes Üniversitesi Onkoloji Ana Bilim Dalı’ndan 2 hocamız da şeker hastalığının tedavisi için deniyorlar.
Tohumunu Çin’den getirdi Resmen talep yağdı
Cilt ve sedef hastalıklarına da iyi geldiği biliniyor. Reçel yapıp tüketebilirler. Bu ürüne Kahramanmaraş, Konya, Sivas, Tokat, Çanakkale gibi illerden yoğun talep var. Şu an kampanya yaptık, 4 kilosunu 100 liraya satıyoruz" diye konuştu.
Tohumunu Çin’den getirdi Resmen talep yağdı

 

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