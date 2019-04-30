TOGG CEO'su KarakaÅŸ: Otomobilden fazlasÄ±nÄ± yapmak Ã¼zere yola Ã§Ä±ktÄ±k

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ekonomi
AA
30.04.2019 - 14:45, Son GÃ¼ncelleme:

TOGG CEO'su KarakaÅŸ: Otomobilden fazlasÄ±nÄ± yapmak üzere yola çÄ±ktÄ±k

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TOGG CEO'su KarakaÅŸ: Otomobilden fazlasÄ±nÄ± yapmak üzere yola çÄ±ktÄ±k

TÃ¼rkiye'nin Otomobil GiriÅŸim Grubu Ãœst YÃ¶neticisi GÃ¼rcan KarakaÅŸ "Biz TÃ¼rkiye iÃ§in TÃ¼rkiye'nin hamuruyla, fikri ham maddesiyle, kÃ¼resel ortamda rekabet edebilecek bir otomobille baÅŸladÄ±k ve otomobilden fazlasÄ±nÄ± yapmak Ã¼zere yola Ã§Ä±ktÄ±k" dedi.

TÃ¼rkiye'nin Otomobili GiriÅŸim Grubu (TOGG) Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) GÃ¼rcan KarakaÅŸ, "Biz TÃ¼rkiye iÃ§in TÃ¼rkiye'nin hamuruyla, fikri ham maddesiyle ama kÃ¼resel ortamda rekabet edebilecek bir otomobille baÅŸladÄ±k ve otomobilden fazlasÄ±nÄ± yapmak Ã¼zere yola Ã§Ä±ktÄ±k. Ve farklÄ±laÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z nokta da budur." dedi.

"YarÄ±nÄ±n KurulmasÄ±-Hedef 2023" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla 2002'den beri gerÃ§ekleÅŸtirilen ve bu yÄ±l "GeleceÄŸin Hikayesi: YarÄ±nÄ±n Hikayesi BugÃ¼nden YazÄ±lÄ±r" temasÄ±yla dÃ¼zenlenen Forum Ä°stanbul 2019, ikinci ve son gÃ¼nÃ¼nde devam ediyor.Â 

KarakaÅŸ, etkinlik kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen "GeleceÄŸin EndÃ¼strisini Kurmak Ä°Ã§in SÃ¼recin Neresindeyiz?" baÅŸlÄ±klÄ± oturumda yaptÄ±ÄŸÄ± sunumda, sanayi devrimlerinin tarih boyunca toplumun derinliklerine kadar inen deÄŸiÅŸiklikleri tetiklediÄŸini dile getirdi.Â 

Otomobil aÃ§Ä±sÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda teknolojilerin deÄŸiÅŸmesiyle enerjide, ulaÅŸÄ±mda, mobilitede ve iletiÅŸimde Ã§ok Ã¶nemli deÄŸiÅŸimlerin olduÄŸunu dile getiren KarakaÅŸ, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â 

"Ä°lk sanayi devrimiyle buhar makinasÄ±nÄ±n icadÄ±yla buharla Ã§alÄ±ÅŸan otomobiller Ã§Ä±ktÄ±. Ä°kinci sanayi devrinde Ã¶zellikle otomasyonun devreye girmesiyle malum Ford'un T Model aracÄ± ilk seri olarak Ã¼retilen araÃ§tÄ± ve daha sonra buhardan, kÃ¶mÃ¼rden, elektrik ve petrole dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼yoruz.Â 

Bununla birlikte iÃ§ten yanmalÄ± motorlarÄ±n artÄ±k otomobillerden uÃ§aklara kadar yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Daha sonra 3'Ã¼ncÃ¼ sanayi devriminde elektronikle beraber otomasyonun Ã§ok ciddi boyutlara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶zellikle otomotiv sektÃ¶rÃ¼nde de otomotivin tÃ¼m dÃ¼nyaya yayÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz."Â 

KarakaÅŸ, otomotiv teknolojisin Ã§oklu boyutta uzmanlÄ±klar gerektirdiÄŸini ve bu uzmanlÄ±klarÄ±n artÄ±k otomobil fabrikasÄ±nda veya teknoloji kullanÄ±lan her yerde Ã§ok Ã¶nemli hale geldiÄŸini dile getirdi.Â 

4'Ã¼ncÃ¼ sanayi devriminde Ã¶zellikle dijitalleÅŸmeyle, nesnelerin internetiyle beraber, yeni iÅŸ imkanlarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran KarakaÅŸ, "BaktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda her yenilik, sanayideki her geliÅŸme rekabetÃ§iliÄŸi artÄ±rÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ verimliliÄŸi artÄ±rÄ±yor. Verimlilik ve rekabetÃ§ilik arttÄ±ÄŸÄ± zaman refah artÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla herkesin temel motivasyonu refahÄ±nÄ± artÄ±rmak iÃ§in, verimliliÄŸini artÄ±rmak ve verimliliÄŸini artÄ±rmak iÃ§in de yeni teknolojiler geliÅŸtirmek." dedi.

"OTOMOBÄ°LÄ° ARTIK SADECE A NOKTASINDAN B NOKTASINA GÄ°DEN BÄ°R ARAÃ‡ DEÄžÄ°L"

KarakaÅŸ, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sanayi devriminin rekabetÃ§ilik ile verimliliÄŸi artÄ±rabileceÄŸini, Ã¼retim maliyetleri dÃ¼ÅŸÃ¼rebileceÄŸini, gÃ¼venlik ve kalite Ã§Ä±ktÄ±larÄ±nÄ±n iyileÅŸtirebileceÄŸini sÃ¶yledi.Â 

AraÃ§larÄ±n artÄ±k sadece bir taÅŸÄ±ma aracÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden KarakaÅŸ, "GÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n otomobili artÄ±k sadece A noktasÄ±ndan B noktasÄ±na giden bir araÃ§ deÄŸil. Her geÃ§en gÃ¼n akÄ±llÄ± bir cihaza, bir bilgisayara dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ nesnelerin internetiyle aracÄ±n iÃ§erisindeki her tÃ¼rlÃ¼ alt komponentleri, alt sistemleri dahi Ã§evresiyle iletiÅŸime geÃ§ebiliyor." ifadelerini kullandÄ±.Â 

"OTOMOTÄ°V ELEKTRÄ°KLÄ° ARAÃ‡LARLA Ã‡OK FARKLI BÄ°R YERE GELECEK"Â

Panelin ardÄ±ndan bir katÄ±lÄ±mcÄ±nÄ±n "Ä°ÅŸinizi bÄ±rakÄ±p neden TÃ¼rk otomobil projesinin baÅŸÄ±na geÃ§tiniz?" ÅŸeklindeki sorusunu yanÄ±tlayan GÃ¼rcan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â 
"Birincisi tabii ki her ÅŸey bir hayalle baÅŸlar. Ben yÄ±llar Ã¶nce Bosch TÃ¼rkiyeâ€™nin Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve TAYSAD'Ä±n yÃ¶netim kurulu Ã¼yesiyken, sÃ¼rekli â€˜Biz TÃ¼rkiyeâ€™de neden kendi markamÄ±zla bir otomobil Ã¼retemiyoruz? diye sorardÄ±k. Ama o zaman ÅŸartlarÄ±nÄ±n uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da farkÄ±ndaydÄ±k. Åžimdi ne deÄŸiÅŸti? Åžu deÄŸiÅŸti; 10 sene iÃ§erisinde otomotiv el deÄŸiÅŸtirecek Ã§Ã¼nkÃ¼ tÃ¼m dÃ¼nyada otomotiv sektÃ¶rÃ¼ ciddi bir deÄŸiÅŸim iÃ§erisinde. YakÄ±n bir gelecekte, 100 senedir otomotiv teknolojisine sahip ÅŸirketlerin elindeki yetkinlikler ve tecrÃ¼belerin Ã§ok fazla bir kÄ±ymeti kalmayacak.Â 

Ã‡Ã¼nkÃ¼ otomotiv elektrikli araÃ§larla Ã§ok farklÄ± bir yere gelecek. BaÄŸlantÄ±lÄ± araÃ§larla bir akÄ±llÄ± cihaza, otonom araÃ§larla bir yaÅŸam alanÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸecek. 2035'in projeksiyonunu ÅŸu an yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman ki otomotivin kendisi Ã§ok kÃ¢rlÄ± sektÃ¶r deÄŸildir, 2035'e baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda kÃ¢rÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ±n mobilite ekosistemi olarak tabir ettiÄŸimiz baÄŸlantÄ±lÄ± araÃ§larla, otonom araÃ§larla olan iÅŸ potansiyelinden geleceÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Bunu kurgulayabilmek iÃ§in ÅŸimdiden yola koyulmak lazÄ±m."Â 

"YOLA Ã‡IKMADAN Ã–NCE 2 BÄ°N KÄ°ÅžÄ°YLE GÃ–RÃœÅžTÃœK"

KarakaÅŸ, dÃ¼nyanÄ±n ve TÃ¼rkiye'nin Ã¶nÃ¼nde bu alanda bir fÄ±rsat bulunduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
Â 
"TÃ¼rkiye'nin 50 yÄ±ldan beridir de klasik otomobilde tecrÃ¼be sahibi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z zaman biz TÃ¼rkiye'nin genÃ§leriyle TÃ¼rkiye'nin dinamiÄŸiyle ve kÃ¼resel anlamdaki yetkinliklerle ciddi bir deÄŸer yaratabiliyorsunuz. Biz 8 kriter belirledik. DÃ¼nyada otomobil Ã¼retmek isteyen, mobilite ekosistemi yaratmak ve oluÅŸturmak isteyen birÃ§ok ÅŸirket var ama yapamÄ±yorlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu iÅŸin baÅŸarÄ±sÄ± iÃ§in gerekli 8 kriterin hepsini eÅŸ zamanlÄ± uygulayamÄ±yor veya aynÄ± anda yerine getiremiyorlar. BaÅŸarÄ± iÃ§in ilk temel kriter bir fÄ±rsatÄ±n olmasÄ±, doÄŸru zamanda doÄŸru yerde, doÄŸru ekiple doÄŸru yetkinlikte olmak, ki bu ÅŸartlarÄ±n hepsi bizde mevcut.Â 

Ä°kincisi KÃ¼resel rekabet gÃ¼cÃ¼ne sahip bir marka yaratmak ve hedeflenen pazar payÄ±na ulaÅŸmak iÃ§in gerekli Ã¼rÃ¼n portfÃ¶yÃ¼nÃ¼ oluÅŸturmak, bir araÃ§la deÄŸil seÃ§im potasÄ±na girmek iÃ§in en az 3-5 araÃ§la pazarda olmak. Maliyet hedefini ve araÃ§ baÅŸÄ±na hedeflenen karlÄ±lÄ±ÄŸÄ± yakalamak. Ãœlkemize ait fikri mÃ¼lkiyet haklarÄ± ortaya Ã§Ä±karmak. Konusunda uzman Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ kiÅŸilerden oluÅŸan bir takÄ±m ve mÃ¼ÅŸteri odaklÄ±, Ã§evik ve Ã¶zerk yapÄ±sÄ± olan bir organizasyon yaratmak. DÃ¼nya standartlarÄ±nda kalite yakalanmasÄ± bir yana bu hedef de aÅŸÄ±larak beklentilerin Ã¼zerinde olumlu sÃ¼rprizler yapmak. AkÄ±llÄ± araÃ§ ile akÄ±llÄ± nesnelerin baÄŸlantÄ±sÄ±. Otonom sÃ¼rÃ¼ÅŸ ile 3. YaÅŸam alanÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi ve mobilitenin sadece ulaÅŸÄ±m olmaktan Ã§Ä±kÄ±p nesnelerle baÄŸlantÄ±lÄ± bir servis haine dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi, yani bir ekosistem ortaya Ã§Ä±karmak ve son olarak uzun soluklu kararlÄ±lÄ±k ve yatÄ±rÄ±m gÃ¼cÃ¼nÃ¼ ortaya koymak."Â 

Yola Ã§Ä±kmadan Ã¶nce 2 bin kiÅŸiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini belirten KarakaÅŸ, "10â€™un Ã¼zerinde "focus grup" Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla TÃ¼rk insanÄ±n neler beklediÄŸini bunu aracÄ±mÄ±za nasÄ±l yansÄ±tabileceÄŸimizi, aracÄ±n tasarÄ±mÄ±nda Ã§izgilerinde bunu nasÄ±l Ã¶n plana Ã§Ä±kabiliriz diye konuÅŸtuk. Yani biz TÃ¼rkiye iÃ§in TÃ¼rkiye'nin hamuruyla, fikri hammaddesiyle ama kÃ¼resel ortamda rekabet edebilecek bir otomobille baÅŸladÄ±k ve otomobilden fazlasÄ±nÄ± yapmak Ã¼zere yola Ã§Ä±ktÄ±k. Ve farklÄ±laÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z nokta da budur." ÅŸeklinde sÃ¶zlerini tamamladÄ±.Â 

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