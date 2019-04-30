TOGG CEO'su KarakaÅŸ: Otomobilden fazlasÄ±nÄ± yapmak Ã¼zere yola Ã§Ä±ktÄ±k

TÃ¼rkiye'nin Otomobili GiriÅŸim Grubu (TOGG) Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) GÃ¼rcan KarakaÅŸ, "Biz TÃ¼rkiye iÃ§in TÃ¼rkiye'nin hamuruyla, fikri ham maddesiyle ama kÃ¼resel ortamda rekabet edebilecek bir otomobille baÅŸladÄ±k ve otomobilden fazlasÄ±nÄ± yapmak Ã¼zere yola Ã§Ä±ktÄ±k. Ve farklÄ±laÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z nokta da budur." dedi.



"YarÄ±nÄ±n KurulmasÄ±-Hedef 2023" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla 2002'den beri gerÃ§ekleÅŸtirilen ve bu yÄ±l "GeleceÄŸin Hikayesi: YarÄ±nÄ±n Hikayesi BugÃ¼nden YazÄ±lÄ±r" temasÄ±yla dÃ¼zenlenen Forum Ä°stanbul 2019, ikinci ve son gÃ¼nÃ¼nde devam ediyor.Â



KarakaÅŸ, etkinlik kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen "GeleceÄŸin EndÃ¼strisini Kurmak Ä°Ã§in SÃ¼recin Neresindeyiz?" baÅŸlÄ±klÄ± oturumda yaptÄ±ÄŸÄ± sunumda, sanayi devrimlerinin tarih boyunca toplumun derinliklerine kadar inen deÄŸiÅŸiklikleri tetiklediÄŸini dile getirdi.Â



Otomobil aÃ§Ä±sÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda teknolojilerin deÄŸiÅŸmesiyle enerjide, ulaÅŸÄ±mda, mobilitede ve iletiÅŸimde Ã§ok Ã¶nemli deÄŸiÅŸimlerin olduÄŸunu dile getiren KarakaÅŸ, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â



"Ä°lk sanayi devrimiyle buhar makinasÄ±nÄ±n icadÄ±yla buharla Ã§alÄ±ÅŸan otomobiller Ã§Ä±ktÄ±. Ä°kinci sanayi devrinde Ã¶zellikle otomasyonun devreye girmesiyle malum Ford'un T Model aracÄ± ilk seri olarak Ã¼retilen araÃ§tÄ± ve daha sonra buhardan, kÃ¶mÃ¼rden, elektrik ve petrole dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼yoruz.Â



Bununla birlikte iÃ§ten yanmalÄ± motorlarÄ±n artÄ±k otomobillerden uÃ§aklara kadar yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Daha sonra 3'Ã¼ncÃ¼ sanayi devriminde elektronikle beraber otomasyonun Ã§ok ciddi boyutlara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶zellikle otomotiv sektÃ¶rÃ¼nde de otomotivin tÃ¼m dÃ¼nyaya yayÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz."Â



KarakaÅŸ, otomotiv teknolojisin Ã§oklu boyutta uzmanlÄ±klar gerektirdiÄŸini ve bu uzmanlÄ±klarÄ±n artÄ±k otomobil fabrikasÄ±nda veya teknoloji kullanÄ±lan her yerde Ã§ok Ã¶nemli hale geldiÄŸini dile getirdi.Â



4'Ã¼ncÃ¼ sanayi devriminde Ã¶zellikle dijitalleÅŸmeyle, nesnelerin internetiyle beraber, yeni iÅŸ imkanlarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran KarakaÅŸ, "BaktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda her yenilik, sanayideki her geliÅŸme rekabetÃ§iliÄŸi artÄ±rÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ verimliliÄŸi artÄ±rÄ±yor. Verimlilik ve rekabetÃ§ilik arttÄ±ÄŸÄ± zaman refah artÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla herkesin temel motivasyonu refahÄ±nÄ± artÄ±rmak iÃ§in, verimliliÄŸini artÄ±rmak ve verimliliÄŸini artÄ±rmak iÃ§in de yeni teknolojiler geliÅŸtirmek." dedi.



"OTOMOBÄ°LÄ° ARTIK SADECE A NOKTASINDAN B NOKTASINA GÄ°DEN BÄ°R ARAÃ‡ DEÄžÄ°L"



KarakaÅŸ, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sanayi devriminin rekabetÃ§ilik ile verimliliÄŸi artÄ±rabileceÄŸini, Ã¼retim maliyetleri dÃ¼ÅŸÃ¼rebileceÄŸini, gÃ¼venlik ve kalite Ã§Ä±ktÄ±larÄ±nÄ±n iyileÅŸtirebileceÄŸini sÃ¶yledi.Â



AraÃ§larÄ±n artÄ±k sadece bir taÅŸÄ±ma aracÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden KarakaÅŸ, "GÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n otomobili artÄ±k sadece A noktasÄ±ndan B noktasÄ±na giden bir araÃ§ deÄŸil. Her geÃ§en gÃ¼n akÄ±llÄ± bir cihaza, bir bilgisayara dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ nesnelerin internetiyle aracÄ±n iÃ§erisindeki her tÃ¼rlÃ¼ alt komponentleri, alt sistemleri dahi Ã§evresiyle iletiÅŸime geÃ§ebiliyor." ifadelerini kullandÄ±.Â



"OTOMOTÄ°V ELEKTRÄ°KLÄ° ARAÃ‡LARLA Ã‡OK FARKLI BÄ°R YERE GELECEK"Â



Panelin ardÄ±ndan bir katÄ±lÄ±mcÄ±nÄ±n "Ä°ÅŸinizi bÄ±rakÄ±p neden TÃ¼rk otomobil projesinin baÅŸÄ±na geÃ§tiniz?" ÅŸeklindeki sorusunu yanÄ±tlayan GÃ¼rcan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Birincisi tabii ki her ÅŸey bir hayalle baÅŸlar. Ben yÄ±llar Ã¶nce Bosch TÃ¼rkiyeâ€™nin Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve TAYSAD'Ä±n yÃ¶netim kurulu Ã¼yesiyken, sÃ¼rekli â€˜Biz TÃ¼rkiyeâ€™de neden kendi markamÄ±zla bir otomobil Ã¼retemiyoruz? diye sorardÄ±k. Ama o zaman ÅŸartlarÄ±nÄ±n uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da farkÄ±ndaydÄ±k. Åžimdi ne deÄŸiÅŸti? Åžu deÄŸiÅŸti; 10 sene iÃ§erisinde otomotiv el deÄŸiÅŸtirecek Ã§Ã¼nkÃ¼ tÃ¼m dÃ¼nyada otomotiv sektÃ¶rÃ¼ ciddi bir deÄŸiÅŸim iÃ§erisinde. YakÄ±n bir gelecekte, 100 senedir otomotiv teknolojisine sahip ÅŸirketlerin elindeki yetkinlikler ve tecrÃ¼belerin Ã§ok fazla bir kÄ±ymeti kalmayacak.Â



Ã‡Ã¼nkÃ¼ otomotiv elektrikli araÃ§larla Ã§ok farklÄ± bir yere gelecek. BaÄŸlantÄ±lÄ± araÃ§larla bir akÄ±llÄ± cihaza, otonom araÃ§larla bir yaÅŸam alanÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸecek. 2035'in projeksiyonunu ÅŸu an yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman ki otomotivin kendisi Ã§ok kÃ¢rlÄ± sektÃ¶r deÄŸildir, 2035'e baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda kÃ¢rÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ±n mobilite ekosistemi olarak tabir ettiÄŸimiz baÄŸlantÄ±lÄ± araÃ§larla, otonom araÃ§larla olan iÅŸ potansiyelinden geleceÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Bunu kurgulayabilmek iÃ§in ÅŸimdiden yola koyulmak lazÄ±m."Â



"YOLA Ã‡IKMADAN Ã–NCE 2 BÄ°N KÄ°ÅžÄ°YLE GÃ–RÃœÅžTÃœK"



KarakaÅŸ, dÃ¼nyanÄ±n ve TÃ¼rkiye'nin Ã¶nÃ¼nde bu alanda bir fÄ±rsat bulunduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

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"TÃ¼rkiye'nin 50 yÄ±ldan beridir de klasik otomobilde tecrÃ¼be sahibi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z zaman biz TÃ¼rkiye'nin genÃ§leriyle TÃ¼rkiye'nin dinamiÄŸiyle ve kÃ¼resel anlamdaki yetkinliklerle ciddi bir deÄŸer yaratabiliyorsunuz. Biz 8 kriter belirledik. DÃ¼nyada otomobil Ã¼retmek isteyen, mobilite ekosistemi yaratmak ve oluÅŸturmak isteyen birÃ§ok ÅŸirket var ama yapamÄ±yorlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu iÅŸin baÅŸarÄ±sÄ± iÃ§in gerekli 8 kriterin hepsini eÅŸ zamanlÄ± uygulayamÄ±yor veya aynÄ± anda yerine getiremiyorlar. BaÅŸarÄ± iÃ§in ilk temel kriter bir fÄ±rsatÄ±n olmasÄ±, doÄŸru zamanda doÄŸru yerde, doÄŸru ekiple doÄŸru yetkinlikte olmak, ki bu ÅŸartlarÄ±n hepsi bizde mevcut.Â



Ä°kincisi KÃ¼resel rekabet gÃ¼cÃ¼ne sahip bir marka yaratmak ve hedeflenen pazar payÄ±na ulaÅŸmak iÃ§in gerekli Ã¼rÃ¼n portfÃ¶yÃ¼nÃ¼ oluÅŸturmak, bir araÃ§la deÄŸil seÃ§im potasÄ±na girmek iÃ§in en az 3-5 araÃ§la pazarda olmak. Maliyet hedefini ve araÃ§ baÅŸÄ±na hedeflenen karlÄ±lÄ±ÄŸÄ± yakalamak. Ãœlkemize ait fikri mÃ¼lkiyet haklarÄ± ortaya Ã§Ä±karmak. Konusunda uzman Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ kiÅŸilerden oluÅŸan bir takÄ±m ve mÃ¼ÅŸteri odaklÄ±, Ã§evik ve Ã¶zerk yapÄ±sÄ± olan bir organizasyon yaratmak. DÃ¼nya standartlarÄ±nda kalite yakalanmasÄ± bir yana bu hedef de aÅŸÄ±larak beklentilerin Ã¼zerinde olumlu sÃ¼rprizler yapmak. AkÄ±llÄ± araÃ§ ile akÄ±llÄ± nesnelerin baÄŸlantÄ±sÄ±. Otonom sÃ¼rÃ¼ÅŸ ile 3. YaÅŸam alanÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi ve mobilitenin sadece ulaÅŸÄ±m olmaktan Ã§Ä±kÄ±p nesnelerle baÄŸlantÄ±lÄ± bir servis haine dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi, yani bir ekosistem ortaya Ã§Ä±karmak ve son olarak uzun soluklu kararlÄ±lÄ±k ve yatÄ±rÄ±m gÃ¼cÃ¼nÃ¼ ortaya koymak."Â



Yola Ã§Ä±kmadan Ã¶nce 2 bin kiÅŸiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini belirten KarakaÅŸ, "10â€™un Ã¼zerinde "focus grup" Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla TÃ¼rk insanÄ±n neler beklediÄŸini bunu aracÄ±mÄ±za nasÄ±l yansÄ±tabileceÄŸimizi, aracÄ±n tasarÄ±mÄ±nda Ã§izgilerinde bunu nasÄ±l Ã¶n plana Ã§Ä±kabiliriz diye konuÅŸtuk. Yani biz TÃ¼rkiye iÃ§in TÃ¼rkiye'nin hamuruyla, fikri hammaddesiyle ama kÃ¼resel ortamda rekabet edebilecek bir otomobille baÅŸladÄ±k ve otomobilden fazlasÄ±nÄ± yapmak Ã¼zere yola Ã§Ä±ktÄ±k. Ve farklÄ±laÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z nokta da budur." ÅŸeklinde sÃ¶zlerini tamamladÄ±.Â