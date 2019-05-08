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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
08.05.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Tofaş'tan önemli karar! Fiat Egea yenileniyor

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
Tofaş'tan önemli karar! Fiat Egea yenileniyor

Fiat'ın Türkiye'de üretilen modeli olan Egea 2020 yılı sonunda yeni yüzüyle satışa çıkacak. Otomobilin yenilenmesi için 225 milyon dolar yatırım yapılması planlanıyor.

Türkiye‘de 2015 yılından bu yana üretilen ve ihraç edilen Fiat Egea’lar yenileniyor. Tofaş’tan KAP’a yapılan açıklamaya göre, facelift yatırımı yapılmasına karar verildi.

1.3 milyon adet satış hedefinin 530 bininin gerçekleştiğini duyuran Tofaş, 2024 yılına kadar 1 milyon 450 bin aracı üretmeyi hedefleyecek.

225 milyon dolar yatırım yapacak olan Tofaş, 2020 yılının son çeyreğinde yeni araçları üretmeye başlamayı planlıyor.

Fiat Egea yurtdışında Fiat Tipo adıyla satılıyor.

MUSTAFA KOÇ BANTTAN İNDİRMİŞTİ

Türkiye’de üretilen Fiat Egea’yı Tofaş Fabrikası’nda ilk olarak merhum iş adamı Mustafa Koç banttan indirmişti.

Mustafa Koç, “Fiat Egea'yı 'akıllı bir proje' olarak değerlendiriyorum. Akıllı çünkü çok sayıda araştırma yapılarak, Türkiye'nin beklentilerine uygun ve geniş kitlelerin ulaşabileceği otomobil olarak geliştirildi. Türk tüketicisini odağına alarak, tasarlanan yeni modelimize isim verirken Ege Denizi'nden esinlendi. Akıllı bir araç. Çünkü iç pazarın yanı sıra batı ve doğu Avrupa müşterisine de hitap ediyor. Avrupa Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da 40 ülkeye ihraç edilecek.” demişti.

Şirketten KAP’a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, TOFAŞ Bursa fabrikasında üretilen Egea/Tipo otomobil ailesinin facelift yatırımına başlanmasına karar verilmiştir. 25.10.2013 ve 6.11.2014 tarihli özel durum açıklamalarımız ile kamuya duyurulan projenin süresi 2024 yılsonuna kadar uzatılmıştır.

İlk yatırım planında 2015-2023 dönemi için hedeflenen 1 milyon 300 bin adet üretimin bugüne kadar yaklaşık 530 bin adedi gerçekleşmiş olup, yeni yatırımın da katkısıyla 2015-2024 yıllarını kapsayan proje süresince yaklaşık %70'i ihracat pazarlarına yönelik olmak üzere toplam 1 milyon 450 bin adet üretim hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda önümüzdeki aylarda başlanmak üzere 2020 yıl sonuna kadar yaklaşık 225 milyon Amerikan Doları yatırım yapılması öngörülmekte olup, yeni araçların üretimine 2020 yılının son çeyreğinde başlanması planlanmaktadır."

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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