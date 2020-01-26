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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 26.01.2020 - 14:42,Son Güncelleme:/

TOBB'un yardım tırlarının bazıları deprem bölgesine ulaştı

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TOBB'un yardım tırlarının bazıları deprem bölgesine ulaştı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AFAD koordinasyonunda İstanbul, Konya, Kayseri ve Bingöl’den, Elazığ ve Malatya'ya yardım götürmek için yola çıkan tırların deprem bölgesine ulaştığını bildirdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Konya, Kayseri ve Bingöl’den, Elazığ ve Malatya’ya AFAD koordinasyonunda yardım götürmek için yola çıkan tırların yerlerine ulaştığını belirterek, "Diğerleri de en kısa zamanda ulaşacak inşallah. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Biz hep birlikte Türkiye'yiz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu tırlarda ısıtıcı, kuru gıda, kışlık giysi, çocuk bezi gibi malzemeler bulunuyor.

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