TOBB’dan % 10 indirim tavsiyesi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, enflasyonla mücadele programı çerçevesinde yüzde 10 indirim tavsiyesinde bulundu.
Birlikten 365 oda ve borsaya giden yazıda, oda ve borsa üyelerinin indirim kampanyasına katkıda bulunmasının önem arz ettiği belirtildi. Yazıda, “Bu kapsamda üyelerinize tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirim yapılmasının teşvik edilmesi önem arz etmektedir” denildi; indirim yapan üyelerin bilgilerinin verilmesi istendi. Yazının ekinde de tüketici fiyat endeksini oluşturan 407 ürünün ismine yer verildi.
Diğer taraftan dün TOBB ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulları ortak toplantı düzenledi. TOBB’un İstanbul Hizmet Binası’ndaki buluşma TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TBB Başkanı Hüseyin Aydın başkanlığında gerçekleşti. Reel sektörün ve finans sektörünün en üst düzey temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda uluslararası piyasalarda ve Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmeler, para ve sermaye piyasalarındaki son durum, reel ve finansal sektörün önerileri ve beklentileri değerlendirildi.
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