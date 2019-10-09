TOBB Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini arıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTOBB Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini arıyor
GeriEkonomi TOBB Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini arıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
09.10.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

TOBB Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini arıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TOBB Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini arıyor

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini belirlemek amacıyla düzenlenen "Türkiye 100" programı için başvurular başladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) iş birliğinde, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini belirlemek amacıyla düzenlenen "Türkiye 100" programı için başvurular başladı.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, birlik Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerine ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlük kazandırarak bağlantılarını kuvvetlendirmek için harekete geçti.

Bu kapsamda TOBB öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliğinde gerçekleştirilen "Türkiye 100" programının altıncısı için başvurular başladı.

"Şirketlerin görünürlüğü için önemli bir fırsat"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz program, hızlı büyüyen şirketlerimizin ulusal ve küresel vitrinde daha fazla görünür olması ve güçlenmesi için çok önemli bir fırsat." ifadesini kullandı.

Şirketleri programa başvuru yapmaya davet eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde fırsatları gören, inovasyon yapan ve istihdam sağlayan binlerce girişimci var. Türkiye 100 programıyla bu girişimci şirketleri kamuoyunda tanınır hale getirerek, başarılı girişimcilerimizin hem Türkiye’de hem de dünyada önünü açıyoruz. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi, görünürlüklerini artırma, ulusal ve uluslararası bağlantılarını kuvvetlendirme imkanı bulacaklar."

Hisarcıklıoğlu, geçen yıl gerçekleştirilen programda şirketlerin 2015-2017 dönemindeki yıllık ortalama satış gelirlerinin büyüme hızının dikkate alındığını belirterek, "Türkiye 100 programında listeye giren şirketler, satış gelirlerini yüzde 605, çalışan sayılarını yüzde 70 artırmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

BAŞVURU KOŞULLARI

"Türkiye 100" programına, 31 Aralık 2015 ve öncesinde kurulan, 2016'da en az 500 bin lira satış gelirine sahip, 2018'de en az 1,5 milyon satış geliri yakalamış ve 2016-2018 döneminde satış gelirini en az yüzde 10 artıran şirketler başvurabilecek.

Başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye’de bulunması şartı aranırken, kamu ortaklığı veya halka açık şirketler, yurt dışı merkezli bir şirketin Türkiye şubesi ve hisselerinin yüzde 51'inden fazlası halka açık başka bir şirkete ya da bir kamu şirketine ait olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmayacak.

Programa, kar amacı gütmeyen şirketler, franchise işletmelerle otomobil galerileri, kuyumcular, döviz şirketleri, bankalar, enerji dağıtım şirketleri ve elektrik, gaz,
akaryakıt ve su sağlayıcıları başvuramayacak.

Ortakları arasında Türkiye dışındaki ülkelerin vatandaşları (gerçek ve tüzel kişiler) olan şirketlerin başvurularının kabul edileceği programa, bir holdingin çatısı altındaki şirketler de başvurabilecek.

Programda ilk 100’e giren şirketlere yeni ortaklıkların kapısı açılırken, birçok platformda tanıtım imkanı sağlanacak. Türkiye'nin en hızlı büyüyen firmalarının belirleneceği programa, 15 Kasım'a kadar http://turkiye100.tobb.org.tr adresinden başvuru yapılabilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
İkinci el araba alacaklar dikkat! İşte en uygun kredi faizine göre ödeme tutarı
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi için önemli açıklama
Twitter'dan şok açıklama! Özür dilediler
Bakan Varank'tan operasyon mesajı: Adımları atmak üzereyiz