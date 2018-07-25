TOBB ETÜ’de ‘İş Dünyası Burs Programı’ başvuruları başladı
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) İş Dünyası Burs Programı ile maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı gençlerin TOBB ETÜ’lü olması sağlanacak. TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 81 ildeki YKS’ye girmiş gençleri 5 Ağustos’a kadar TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programına başvuru yapmaya; eğitime gönül vermiş tüm kurum ve şirketleri de burs programına destek vermeye davet etti.
“TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programı” maddi desteğe ihtiyacı olan gençlerin TOBB ETÜ’lü olmasına yardımcı olacak. 81 ildeki gençleri 5 Ağustos’a kadar TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programına başvuru yapmaya davet eden TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu sayede TOBB ETÜ hem eğitimde fırsat eşitliği sunacak hem de bursluluk oranını çok daha yüksek seviyelere taşıyacak” diye konuştu
Başvuru sonrası yapılacak değerlendirmelerin ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler, 15 Ağustos’a kadar belirlenecek. Burs almaya hak kazanan öğrencilerle tercih öncesi bir sözleşme imzalanacak. Böylelikle öğrencilerin TOBB ETÜ’de tam burslu okumaları garanti altına alınmış olacak.
Burs almaya hak kazanan öğrencilerin TOBB ETÜ’deki eğitim ve konukevi giderleri 5 yıl ve ilave olarak 1 akademik dönem boyunca bursu veren kurum, kuruluş, şirket ya da kişiler tarafından karşılanacak. Buna ilave olarak öğrencilere aylık katkı payı da verilerek, öğrencilikleri boyunca geçim sıkıntısı çekmemelerine yardımcı olunacak.
HİSARCIKLIOĞLU’NDAN İŞ DÜNYASINA PROJEYE DESTEK ÇAĞRISI
Eğitimde fırsat eşitliğini ve kaliteli eğitimi yaygınlaştırmakta iş dünyasına büyük görev düştüğünü belirten TOBB Mütevelli Heyeti Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Eğitime yapılan yatırımdan zarar etmezsiniz. Hep kar edersiniz. İnsan kazanır, toplum kazanır, ülke kazanır, dünya kazanır, siz kazanırsınız. Ben bu vesile ile eğitime gönül vermiş tüm kurum, kuruluş, şirket ve kişileri de TOBB ETÜ’nün iş dünyamız ile öğrencilerimizi buluşturan TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programı’na destek vermeye çağırıyorum” dedi.
TOBB ETÜ bir vakıf üniversitesi olarak, öğrencilerinin neredeyse yarısından fazlasına çeşitli seviyelerde burs sağlıyor. TOBB ETÜ, kurulduğu yıldan bu yana 1 yılda 3 dönem eğitim veren ve “Ortak Eğitim Modeli”ni uygulayan Türkiye’deki halen ilk ve tek üniversite olarak dikkat çekiyor.
Başvuru, koşullar ve detaylar için: https://isdunyasi.etu.edu.tr/tr adresi kullanılabilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle