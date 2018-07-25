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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
25.07.2018 - 15:22, Son Güncelleme:

TOBB ETÜ’de ‘İş Dünyası Burs Programı’ başvuruları başladı

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TOBB ETÜ’de ‘İş Dünyası Burs Programı’ başvuruları başladı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) İş Dünyası Burs Programı ile maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı gençlerin TOBB ETÜ’lü olması sağlanacak. TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 81 ildeki YKS’ye girmiş gençleri 5 Ağustos’a kadar TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programına başvuru yapmaya; eğitime gönül vermiş tüm kurum ve şirketleri de burs programına destek vermeye davet etti.

TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programı” maddi desteğe ihtiyacı olan gençlerin TOBB ETÜ’lü olmasına yardımcı olacak. 81 ildeki gençleri 5 Ağustos’a kadar TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programına başvuru yapmaya davet eden TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu sayede TOBB ETÜ hem eğitimde fırsat eşitliği sunacak hem de bursluluk oranını çok daha yüksek seviyelere taşıyacak” diye konuştu

Başvuru sonrası yapılacak değerlendirmelerin ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler, 15 Ağustos’a kadar belirlenecek. Burs almaya hak kazanan öğrencilerle tercih öncesi bir sözleşme imzalanacak. Böylelikle öğrencilerin TOBB ETÜ’de tam burslu okumaları garanti altına alınmış olacak.

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin TOBB ETÜ’deki eğitim ve konukevi giderleri 5 yıl ve ilave olarak 1 akademik dönem boyunca bursu veren kurum, kuruluş, şirket ya da kişiler tarafından karşılanacak. Buna ilave olarak öğrencilere aylık katkı payı da verilerek, öğrencilikleri boyunca geçim sıkıntısı çekmemelerine yardımcı olunacak.

HİSARCIKLIOĞLU’NDAN İŞ DÜNYASINA PROJEYE DESTEK ÇAĞRISI

Eğitimde fırsat eşitliğini ve kaliteli eğitimi yaygınlaştırmakta iş dünyasına büyük görev düştüğünü belirten TOBB Mütevelli Heyeti Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Eğitime yapılan yatırımdan zarar etmezsiniz. Hep kar edersiniz. İnsan kazanır, toplum kazanır, ülke kazanır, dünya kazanır, siz kazanırsınız. Ben bu vesile ile eğitime gönül vermiş tüm kurum, kuruluş, şirket ve kişileri de TOBB ETÜ’nün iş dünyamız ile öğrencilerimizi buluşturan TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programı’na destek vermeye çağırıyorum” dedi.

TOBB ETÜ bir vakıf üniversitesi olarak, öğrencilerinin neredeyse yarısından fazlasına çeşitli seviyelerde burs sağlıyor. TOBB ETÜ, kurulduğu yıldan bu yana 1 yılda 3 dönem eğitim veren ve “Ortak Eğitim Modeli”ni uygulayan Türkiye’deki halen ilk ve tek üniversite olarak dikkat çekiyor.

Başvuru, koşullar ve detaylar için: https://isdunyasi.etu.edu.tr/tr adresi kullanılabilecek.

 

 

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