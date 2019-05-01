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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
01.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

TOBB: Birliğimiz ebedi, gündem ekonomi

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
TOBB: Birliğimiz ebedi, gündem ekonomi

TOBB’UN 75. genel kurulu bugün başlıyor. “1919-2019: Birliğimiz ebedi, gündemimiz ekonomi” gündemli olarak toplanacak genel kurulda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da işinsanlarına bir konuşma yapacak.

Genel Kurul bugün 13.00’de Anıtkabir ziyareti ile başlayacak. 16.00’da da 75. genel kurul hizmet şeref belgesi ve plaket takdim töreni yapılacak. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da davet iletildi. Yarın ise seçimsiz 75. genel kurul toplantısı düzenlenecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor. Erdoğan’la birlikte birçok bakanın da genel kurul çalışmalarına katılacağı belirtiliyor.

Genel kurula oda borsa başkanları, meclis üyeleri, kadın ve genç girişimcilerin de aralarında bulunduğu 81 ilden 4 bin işinsanı katılacak. Genel kurulda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yapacağı konuşmada ise son ekonomik gelişmelere değinmesi bekleniyor. Genel kurulun bu yılki ana teması, Samsun’a Mustafa Kemal Atatürk’ün çıkışının ve milli mücadelesinin başlamasının 100. yılı olması nedeniyle milli birlik ve beraberliğin yanı sıra ekonomi de öncelikli olacak. Bu yıl ilk kez oda ve borsalar arasında bir yarışma da düzenleniyor. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliği ile yürütülen projeye, 365 oda ve borsa katıldı. Katılan projeler, sektörel gelişim, mesleki eğitim ve istihdam, sosyal sorumluluk, girişimcilik, Ar-Ge ve inovasyon (üniversite-sanayi işbirliği), dış ticaret, kurumsal kapasite ve diğer alanlarında değerlendirildi. Finale kalan 40 proje bugün tanıtılacak.

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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