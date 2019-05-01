TOBB: Birliğimiz ebedi, gündem ekonomi
TOBB’UN 75. genel kurulu bugün başlıyor. “1919-2019: Birliğimiz ebedi, gündemimiz ekonomi” gündemli olarak toplanacak genel kurulda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da işinsanlarına bir konuşma yapacak.
Genel Kurul bugün 13.00’de Anıtkabir ziyareti ile başlayacak. 16.00’da da 75. genel kurul hizmet şeref belgesi ve plaket takdim töreni yapılacak. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da davet iletildi. Yarın ise seçimsiz 75. genel kurul toplantısı düzenlenecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor. Erdoğan’la birlikte birçok bakanın da genel kurul çalışmalarına katılacağı belirtiliyor.
Genel kurula oda borsa başkanları, meclis üyeleri, kadın ve genç girişimcilerin de aralarında bulunduğu 81 ilden 4 bin işinsanı katılacak. Genel kurulda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yapacağı konuşmada ise son ekonomik gelişmelere değinmesi bekleniyor. Genel kurulun bu yılki ana teması, Samsun’a Mustafa Kemal Atatürk’ün çıkışının ve milli mücadelesinin başlamasının 100. yılı olması nedeniyle milli birlik ve beraberliğin yanı sıra ekonomi de öncelikli olacak. Bu yıl ilk kez oda ve borsalar arasında bir yarışma da düzenleniyor. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliği ile yürütülen projeye, 365 oda ve borsa katıldı. Katılan projeler, sektörel gelişim, mesleki eğitim ve istihdam, sosyal sorumluluk, girişimcilik, Ar-Ge ve inovasyon (üniversite-sanayi işbirliği), dış ticaret, kurumsal kapasite ve diğer alanlarında değerlendirildi. Finale kalan 40 proje bugün tanıtılacak.
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