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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.04.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

TOBB Başkanı'ndan 23 Nisan mesajı

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TOBB Başkanı'ndan 23 Nisan mesajı

Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bağımsızlık mücadelemizin hemen ardından aslında bizim ebediyete kadar sürecek medeniyet yarışımız başlamış ve gelecek nesillerin önüne en büyük hedef olarak konulmuştur. Bu hedef yolunda, bizler de iş dünyası olarak hiç durmadan çalışarak, istihdamı ve üretim gücümüzü büyütmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bağımsızlık mücadelemizin hemen ardından aslında bizim ebediyete kadar sürecek medeniyet yarışımız başlamış ve gelecek nesillerin önüne en büyük hedef olarak konulmuştur. Bu hedef yolunda, bizler de iş dünyası olarak hiç durmadan çalışarak, istihdamı ve üretim gücümüzü büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 99'uncu kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Milli egemenlik bilinciyle büyüyen çocukların aydınlık yarınların mimarı olacağına işaret eden Hisarcıklıoğlu, canları pahasına vatan için kurtuluş mücadelesi veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına şükran ve minnet duyduklarını bildirdi.

Milli egemenliğin Türkiye için vazgeçilmez bir yönetim biçimi olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünyayla paylaşan ilk ve tek ülke olmanın gururunu yaşıyoruz. Milli egemenlik ve demokrasi değeriyle büyüyen, bilgiyle donanmış çocuklarımız geleceğimiz için en büyük güvencemizdir. Yüce Atatürk'ün de söylediği gibi özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Bağımsızlık mücadelemizin hemen ardından aslında bizim ebediyete kadar sürecek medeniyet yarışımız başlamış ve gelecek nesillerin önüne en büyük hedef olarak konulmuştur. Bu hedef yolunda, bizler de iş dünyası olarak hiç durmadan çalışarak, istihdamı ve üretim gücümüzü büyütmeye devam edeceğiz."

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