TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan yerli otomobil mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye tarihinde ilk defa yüzde 100 yerli ve belgeli, yüzde 100 elektrikli bir otomobille beraber inşallah dünyadaki teknolojiyi yakalamış şekilde, bütün hakları Türkiye'nin olan bir otomobille yolculuğa başlıyoruz." dedi.



Hisarcıklıoğlu, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bir otelde düzenlenen 100. Yıl Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, kentin yeniden bir cazibe merkezi haline gelerek, Batı Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı olacağını ve bunda da Filyos Vadisi Projesi'nin önemli rol oynayacağını söyledi.



Hisarcıklıoğlu, Filyos Vadisi Projesi ile deniz yolunun da daha aktif hale geleceğini hava yolu, kara yolu, deniz yolu ve demir yolunun daha etkin kullanılması gerektiğini ifade etti.



Kentte ekonomiyi çeşitlendirmek adına doğru iş yapıldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Seracılık ihtisas OSB kuruyorsunuz. İnşallah kısa zamanda bunu Zonguldak'a kazandıracaksınız. Doğa turizminde önemli bir potansiyel var. Bunu da kullanmalıyız." diye konuştu.



"KAMU BANKALARI DEVREYE GİRDİ, MORAL SAĞLADI"

Son dönemde sanayici ve iş adamlarının kendilerine ilettikleri taleplerle pek çok düzenleme hayata geçtiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:



"En büyük şikayetimiz bankalardandı. Hükümetimizin aldığı inisiyatifle kamu bankaları burada devreye girdi. Hem faizleri bir miktar düşürdüler hem de yeni kredi vermeye başladılar. Konutta ve otomotivde başlatılan kampanyalar üyelerimiz nezdinde bir moral sağladı. Son açıklanan kararla kamu bankalarında ticari kredi faizleri tek haneli rakamlara inecek inşallah. Biz de Kredi Garanti Fonu ile size kefil olmaya devam ediyoruz. Son 3 senede, yaklaşık 800 bin üyemizin 400 milyarlık kredisine kefil olduk. Nefes kredileriyle 100 bin üyemize 12 milyarlık ucuz kredi imkanı sağladık. Bankalardan ikinci şikayetimiz yüksek POS komisyonlarıydı. Eskiden hiçbir limit yoktu. Şimdi yüzde 1,60 üst sınır getirildi. Şimdi bunun biraz daha düşürülmesi için konuşuyoruz. Ayrıca yine sizlerin talepleri, odalarımızın ve bizlerin de takibi sonucu, çeşitli sektörlerdeki kredi kartlı alışverişte taksit sayısı artırıldı."



"BİZ DE BU İŞİ YAPARIZ, DEDİK"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2 sene önceki genel kurulda bir çağrıda bulunarak "Türkiye'nin yerli otomobil projesini hayata geçirmelerini istediğini" hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Biz de bu işi yaparız, dedik ve 27 Aralık'ta inşallah 5 babayiğitle Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber prototipleri kamuoyuna sunacağız. Türkiye tarihinde ilk defa yüzde 100 yerli ve belgeli, yüzde 100 elektrikli bir otomobille beraber inşallah dünyadaki teknolojiyi yakalamış şekilde, bütün hakları Türkiye'nin olan bir otomobille yolculuğa başlıyoruz." ifadelerini kullandı.