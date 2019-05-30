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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.05.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na ödül

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na ödül

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Türkiye'nin en itibarı en yüksek sivil toplum kuruluşu lideri seçildim. Bu ödülü, 81 il 160 ilçedeki tüm oda ve borsalarım adına aldım" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu , Kayseri Ticaret Odasında düzenlenen "Odalar Ortak Toplantısı"na ve adının Kayseri Ticaret Odasındaki konferans salonuna verildiği programa katıldı. 

İsminin konferans salonuna verilmesinin kendisini onurlandırdığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Kayserilinin, ahde vefasını sergilediğini söyledi. 

Kayserili olmakla her zaman iftihar ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "2 gün önce ülke çapında, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türkiye İtibar Akademisi tarafından yapılan, bir araştırma sonucu açıklandı. Türkiye'nin en itibarı en yüksek sivil toplum kuruluşu lideri seçildim. Bu ödülü 81 İl 160 ilçedeki tüm oda ve borsalarım adına aldım. Ne yaptıysak, neleri başardıysak, ekip çalışmasının eseridir." ifadelerini kullandı. 

"BAŞARI HİKAYESİ YAZDIK" 

Hisarcıklıoğlu, Kayseri'nin yaptığı çalışmalarla, başlı başına tüm ülkeye örnek olacak bir noktada olduğunu bildirdi. 

"Tamamen kendi imkanlarımızla, devletten yardım almadan ortaya çıkmış bir başarı hikayesi yazdık." diyen Hisarcıklıoğlu, Kayseri'nin eskiden beri ticaret şehri olduğunu ve Türkiye'nin en önemli sanayi şehirlerinden birine dönüştüğünü kaydetti. 

Hisarcıklıoğlu ayrıca kentin gelişmesinde emeği geçen Kayserili hayırseverlere teşekkür etti. 

Toplantıya Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve çok sayıda davetli katıldı. 
Program iftar yemeğinin ardından sona erdi. 

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