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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.10.2019 - 07:54, Son Güncelleme:

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ürünlerimiz sahip çıkmadığımız için para etmiyor

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ürünlerimiz sahip çıkmadığımız için para etmiyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu " İtalyanlar, Fransızlar peyniriyle 3-4 milyar dolar kazanırken, dünya çapında bu işi yapıyor. Bizim her ilçenin kendine has peyniri var. Maalesef ürünlerimiz sahip çıkmadığımız için para etmiyor. Coğrafi işaret, '1 liraya sattığın ürünü 2 liraya satmak' demektir" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Mersin Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi, Mersin Deniz Ticaret Odası, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu iş birliğinde Gülnar'da bir otelde düzenlenen "II. Liderlik Akademisi"ne katıldı.

Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, Silifke çileğinin sadece Türkiye'de değil dünyada tanındığını söyledi.

Ürünün tanınmasının yeterli olamayacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Ürünü kazanca dönüştürmek lazım. Bunun yolu da coğrafi işaret almaktan geçiyor. Bunu başlattık ve sonucunu aldık. Artık Silifke çileği tescilli olarak, Silifke'ye aittir. Bu yöresel ürünlere sahip çıkma açısından çok önemli bir durum. Şimdi sıra türkülere, şarkılara tescil olmuş Silifke yoğurdunda. Çileğinden önce yoğurdunu bilirdim ama hala yoğurdun tescili yok. Bununla ilgili de harekete geçildi." diye konuştu.

"ÜRÜNÜMÜZE SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

Türkiye'nin lezzet coğrafyası olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Maalesef bu lezzetler bölgesinde ve ilinde sınırlı kalmış. İtalyanlar, Fransızlar peyniriyle 3-4 milyar dolar kazanırken, dünya çapında bu işi yapıyor. Bizim her ilçenin kendine has peyniri var. Maalesef ürünlerimize sahip çıkmadığımız için para etmiyor. Coğrafi işaret, '1 liraya sattığın ürünü 2 liraya satmak' demektir. Aynı üründen 1 lira mı, 2 lira mı elde etmek istersin? Bu kadar basit. Zenginleşmenin yolu da bundan geçiyor. Çilekte yaptığımız gibi önce patent kurumuna müracaat edeceğiz. Patent kurumundan bunun coğrafi işaretini aldıktan sonra Brüksel'de bunu bütün Avrupa'ya tescil ettireceğiz. Üzülerek söylüyorum bu işi aldığımız an itibariyle neredeyse 100 civarında olan coğrafi işaret, şimdi 400 seviyesine geldi. Biz hedef koyduk. Yüzde 50'den fazla coğrafi işaret odalarımızın bünyesinde. Bununla gurur duyuyorum. Ürünümüze sahip çıkmamız gerekiyor."

"15 ÜRÜNÜMÜZ AVRUPA BİRLİĞİNDE TESCİL SÜRECİNDE"

Hisarcıklıoğlu, coğrafi işaretin olmazsa olmaz bir durum olduğunu, herkesin bu iş için elinden geleni yapması gerektiğini vurgulayarak " Şu anda 15 ürünümüz Avrupa Birliği'nde tescil sürecinde. TOBB olarak takip ediyoruz. Daha fazla kazanmak için bu ürünlere sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.

Yöresel Ürünler Fuarı'nın bundan sonra 7 bölgede yapılacağını anlatan Hisarcıklıoğlu, her bölgenin yöresel zenginliğinin olduğunu ve yöresel ürünlerin tanıtılması gerektiğini dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, sıkıntıların ortak akıl ve diyalogla çözülebileceğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Sıkıntılı günlerde millet olarak bir araya gelmeyi biliyoruz. Biraz rahata erdiğimizde hepimiz ayrı cumhuriyetiz. Kaybettiğimiz nokta da orada başlıyor. Birlikte hareket edebilme kültürünü sıkıntılı günlerde yaptığımız gibi yapsak bileğimizi kimse bükemez. Birbirimizi dışlamadan birbirimizi sevmemiz lazım. Bizim jenerasyon, biz bu ülkeyi aldık dünyanın 17. büyük ekonomisi haline getirdik. Bizden sonraki jenerasyon atalarına yakışacak şekilde dünya lideri yapacak. Gençlerimize güzel miras bırakmamız gerekiyor."

Konuşmasının ardından Hisarcıklıoğlu, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar'a "Silifke Çileği Tescil Belgesi"ni verdi.
Akademi kapsamında çeşitli paneller ve toplantılar düzenlendi.
"II. Liderlik Akademisi" 5 Ekim'de sona erecek.

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