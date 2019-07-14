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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.07.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye ekonomisi tarihi stres testi geçirdi

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye ekonomisi tarihi stres testi geçirdi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "15 Temmuz hem Türkiye siyaseti, hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres testi oldu. Milletin dirayetiyle bu test başarıyla geçildi" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden hain ve alçakça bir saldırıyı geri püskürterek; gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyeceğini açıkça gösterdiğini ifade etti. 

"15 Temmuz hem Türkiye siyaseti, hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres testi oldu. Milletin dirayetiyle bu test başarıyla geçildi." değerlendirmesinde bulunan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: 

"Demokrasimiz ve kurumlarımız kaba kuvvete teslim olmayacak kadar olgunlaştıklarını kanıtladı. Devlet içinde illegal örgütlenen FETÖ çetesi ortaya çıkarıldı. Darbe heveslilerine karşı ortaya konan milli direniş sayesinde gelecekte benzer kalkışma girişimi içinde olabileceklerin önüne set çekildi. 
FETÖ kaynaklı bu hain darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte TOBB ve oda borsa camiası olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk. Darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olduk. Daha darbe bildirisi okunur okunmaz, gece saat 00.22’de çıktık dedik ki; "Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür. 
365 oda ve borsamızla 81 il ve 160 ilçede eş zamanlı olarak darbeye karşı tepkimizi gösterdik. 'Demokrasi Vazgeçilmezimiz, Milli İrade Gücümüz, Kardeşliğimiz Geleceğimizdir' dedik. Sonrasında 81 ildeki odalarımız ve borsalarımız ilk günden itibaren 'Demokrasi Nöbetleri'nde aktif bir şekilde yer aldı. Ayrıca 15 Temmuz Şehitleri Dayanışma Kampanyası'na en fazla katkıyı da TOBB, Odalar ve Borsalar sağladı. TOBB ve oda borsa camiası; demokrasinin, milletimizin ve devletimizin yanındayız." 

"DEMOKRASİ VARSA HEPİMİZ VARIZ"

Hisarcıklıoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün "Hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletindir." ilkesini şiar edinen TOBB ve oda borsa camiası olarak demokrasiyi savunmaya devam edeceklerini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: 

"Devletimizin yanında, milletimizin emrinde olacağız. Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize karşı olanların da karşısına dikileceğiz. Çünkü devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız. 100 sene önce kahraman ecdadımız 'Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.' diyerek İstiklal Harbi'nin adeta ilk kıvılcımını yakmıştı. 15 Temmuz 2016 gecesi aynı ilkeyle ve birlikte hareket eden Türk Milleti bir büyük felaketin önüne geçmiş oldu. Türk iş dünyası olarak, aynı ruh, aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini de yine hep birlikte çalışarak sağlayacağız. Tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz." 

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