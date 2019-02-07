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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.02.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye çelik vergisinden muaf tutulsun

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye çelik vergisinden muaf tutulsun

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "(ABD'nin Türkiye'den çelik ithalatına getirdiği ek vergi) Bu uygulama 2018 yılında Türkiye'nin ABD'ye demir çelik ürünleri ihracatını son derece olumsuz etkilemiştir." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD'nin Türkiye'den çelik ithalatına getirdiği ilave gümrük vergisini hakkaniyetli bulmadıklarını belirterek, "Bu uygulama 2018 yılında Türkiye'nin ABD'ye demir çelik ürünleri ihracatını son derece olumsuz etkilemiştir. Türkiye'nin bu uygulamadan muaf tutulması, hem ikili ticarete hem de ikili ilişkilerimize katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Odası Ortadoğu ve Türkiye Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy, Türk ve ABD iş dünyası temsilcileri, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye için ABD, ABD için de Türkiye'nin önemli olduğuna işaret ederek, yaklaşık 70 yıldır NATO şemsiyesi altında birlikte sorumluluk üstlendiklerini, uluslararası güvenlik sorunlarına karşı birlikte mücadele ettiklerini anımsattı.

"Ticaret savaşları" kavramının tekrar gündeme gelmiş olmasının iş dünyasını rahatsız ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 2010-2017 yıllarında Türkiye ile ABD arasındaki karşılıklı ticarette, ABD'nin ticaret fazlasının yaklaşık 55 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, buna rağmen ABD yönetiminin Türkiye'den çelik ithalatına ilave gümrük vergisi getirdiğine işaret ederek, "Tüm bunları hakkaniyetli bulmuyor ve aramızdaki ittifak ruhuna uygun görmüyoruz. Bu uygulama 2018 yılında Türkiye'nin ABD'ye demir çelik ürünleri ihracatını son derece olumsuz etkilemiştir. Türkiye'nin bu uygulamadan muaf tutulması, hem ikili ticarete hem de ikili ilişkilerimize katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ABD'ye ihracatında, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi uygulamasının önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki ihracatın yaklaşık yüzde 20'sinin bu kapsamda olduğunu, sistemin gözden geçirilme sürecinin ilişkilere zarar vermeyecek şekilde sonuçlanmasını umduklarını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması yapılması konusunda ABD iş dünyasından destek isteyerek, "Karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerimize sahip çıkalım. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde köprü olma konumumuzu koruyalım." ifadesini kullandı.


Toplantıda Ticaret Bakanı Pekcan'ın şahitliğinde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile ABD Ticaret Odası Ortadoğu ve Türkiye Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Choksy tarafından 2019 yılı Eylem Planına ilişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.

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