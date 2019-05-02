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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.05.2019 - 07:32, Son Güncelleme:

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: İlk gündem maddesi ekonomi

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: İlk gündem maddesi ekonomi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Atılacak çok adım, yapılacak çok iş var. Yeter ki ayrımız, gayrımız olmasın, birbirimizi ötekileştirmeyelim, hep birlikte kucaklaşalım. Bu tabloyu Türkiye'de egemen kılarsak şikayet ettiğimiz birçok sorun ortadan kalkacaktır" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla düzenlenen "75. Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni"nde konuştu. 

İşçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giderken geçirdikleri trafik kazasında vefat eden 5 sağlık çalışanına Allah'tan rahmet diledi. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların "proje fabrikası" haline geldiklerini belirterek, "Çalışıyor, üretiyor, şehirlerine yeni eserler kazandırıyor, üyelerimize daha çok hizmet sunuyorlar. Sadece yurt içinde değil, dışarda da bayrağımızı dalgalandırıyorlar." ifadesini kullandı. 

Milletlerarası Ticaret Odasında (ICC), Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonunda (CACCI) dereceye giren, en iyi proje ödüllerini kazanan çok sayıda oda, borsa ve kadın girişimci olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Camiamızın ulaştığı bu seviye sizlerin eseri. Sizlerin emek ve gayretleriyle oda ve borsalarımız, reel sektörün asli hizmet merkezleri oldu. Kurumsal hizmet kapasiteleri arttı, dünyanın örnek aldığı bir yapıya dönüştü." dedi. 

Ahilik teşkilatının temsilcileri olduklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, sorunları tespit ederek, çözüm önerileri hazırladıklarını ve bunları Cumhurbaşkanı, Meclis ve hükümet ile istişare ettiklerini söyledi. 

"EMEK VERECEĞİZ, ÇALIŞACAĞIZ, ÜRETECEĞİZ"

Geçen yıl ağustos ayından itibaren ekonominin yavaşladığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Paramızdaki değer kaybı, yükselen faizler ve enflasyon hepimizin işini olumsuz etkiledi. 4 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bu dönemde Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Zira atılacak çok adım, yapılacak çok iş var. Bu dönem huzur, yapısal reformlar, daha zengin ve kalkınmış bir Türkiye için el ele çalışma dönemi olmalı. Türkiye çok güçlü bir ülke. Yeter ki ayrımız, gayrımız olmasın, birbirimizi ötekileştirmeyelim, hep birlikte kucaklaşalım. Bu tabloyu Türkiye'de egemen kılarsak şikayet ettiğimiz birçok sorun ortadan kalkacaktır. O yüzden diyoruz ki birliğimiz ebedi, gündemimiz ekonomi." diye konuştu. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB'un, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunda, İstihdam Seferberliği'nde, Nefes Kredisi'nde ve ihracatta olduğu gibi bundan sonra da Türk özel sektörü adına çalışmaya devam edeceğini dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, salonu dolduran başkanlar, meclis üyeleri, genel sekreterler, kadın ve genç girişimcilerle iftihar ettiğini, hizmet şeref plaketlerini ve proje ödüllerini takdim edecekleri için onur duyduğunu söyledi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektörü olarak dün olduğu gibi yarın da ülkeyi daha güçlü, zengin, müreffeh yapmak için emek vereceklerini, çalışacaklarını ve üreteceklerini vurguladı. 

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ticaret Bakanı Pekcan ve Hisarcıklıoğlu, TOBB'da 10, 20 ve 40 yılını dolduran delegelere Hizmet Şeref Belgeleri ile oda-borsa proje ödüllerini takdim etti. 

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