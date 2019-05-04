TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: e-ihracatta fırsat çok büyük

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de son dönemde teknolojiye yönelik kamu desteklerinde ciddi artış sağlandığını söyledi.



Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nda ikinci kez Balıkesir'de olduklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Etkinlikte hem kıymetli isimlerle bir arada bulunmak hem de dijital ekonomi alanında çok sayıda genç müteşebbisin ülkemizden çıktığını görmek benim için ayrı bir mutluluk vesilesi. Zira dijital teknoloji bizim gibi sanayi devrimini kaçırmış ülkelere yeni fırsatlar sunmaktadır. Önümüzdekilere yetişmek için müthiş bir fırsatımız var." ifadelerini kullandı.



Hisarcıklıoğlu, eskiden dünyanın en büyük şirketlerinin finans, enerji, demircilik veya otomotivden çıktığını, bunların 50-60 yıllık mazilerinin olduğunu belirtti.

Bugünün en büyük şirketlerinin ise tamamına yakınının teknoloji alanından çıktığını, mazilerinin ise 5-10 seneye dayandığını dile geitren Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:



"Hepsi de genç firmalar, hepsi de o 50-60 yıllık firmaların yerini almaktadır. Eskiden milyar dolarlık şirket çıkarmak dünyada birkaç ülkenin tekelindeydi. İnternet ve dijital dünya bunu da tamamıyla değiştirdi. Dünyada şu ana kadar küresel çapta 326 adet unicorn var. Yani değeri 1 milyar doları aşan start-up firmaları var. Bunlar eskiden nasıl birkaç ülkenin tekelindeyse şimdi milyar dolarlık unicornun içinde Nijeryalı, Kolombiyalı, Estonyalı, Portekizli, Arjantinli var ama üzülerek ifade etmek istiyorum biz daha Türkiye'den hiç unicorn çıkaramadık."



"DİJİTAL DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZ"



Dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu ve internetin müthiş bir fırsat sunduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, örneğin Balıkesir'in kırsal bir mahallesinde üretilen ürünün dünyanın öbür ucuna satılabildiğini kaydetti.



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Biz ülke olarak sanayi devrimini ıskaladık. Bunun sıkıntısını da yıllarca çektik. Bizim neslimiz maça hep geriden başladı. Şimdi sizin önünüzde müthiş bir fırsat var. Bu internet devrimini ülke olarak yakalamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.



Hisarcıklıoğlu, 10 yıl önce sosyal medya diye bir şeyin olmadığını anımsattı.



Şimdi ise etrafta binlerce sosyal medya uzmanının bulunduğuna değinen Hisarcıklıoğlu, "Öte yandan e-ticaret sayesinde artık tuğla ve çimentoyla yapılmış mağazalara ihtiyaç eskiye göre çok daha az ama tuğla ve çimentodan yapılmış geniş lojistik merkezleri zinciri kurmaya, tüm bunları organize edecek yapay zeka uzmanları ve siber güvenlik ekiplerine ihtiyaç var." diye konuştu.



"GENÇLERİMİZİ DİJİTAL DÜNYAYA HAZIRLAYACAĞIZ"



İşini yaparken teknolojiyi kullanan şirketlerin rakiplerine göre farklılaştığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:



"Türkiye'de bir ilke daha imza attık. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde Türkiye'de bir ilk olan Yapay Zeka Mühendisliği Bölümünü kurduk. Gençlerimizi dijital dünyaya hazırlayacağız. Ayrıca küresel bir teknoloji şirketiyle birlikte İstanbul'da yeni bir girişimcilik merkezi kuruyoruz. Bu merkezle de Türk girişimcilerimizi dünyaya açacağız.



Türkiye'nin, kıyafet, züccaciye ve mücevher gibi tüketici ürünleri ihracatı 2018 yılında 39 milyar dolar oldu. Avrupalısı, Amerikalısı Türkiye'de üretilen gömleği giyiyor, mücevheri alıyor, tencereyi kullanıyor ama oralarda bu ürünleri biz aracılarla satıyoruz. Biz ürünümüzü 100 liraya veriyoruz, onlar 150 liraya satıyorlar ve son kullanıcıya 150 liraya gidiyor. Malı üreten biz, satan biz, kazanan yurt dışındaki aracı. İşte e-ihracatla birlikte aracıyı devre dışı bırakıp son tüketiciye kadar malınızı satabilirsiniz. Böylece daha çok kazanırsınız, fırsat çok büyük. 2018 yılında e-ihracatımız 500 milyon dolar civarındaydı ama bunun 50-100 katı potansiyelimiz var. Bu fırsatı kaçırmamanız lazım. Hayat artık dijital dünyada, biz de artık hepimiz orada olmak zorundayız."