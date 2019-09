TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Birlik olursak bileğimizi kimse bükemez

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş hayatına atıldığı günden bu yana içeride ya da dışarıda bir çok ekonomik krizle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Hepsini de atlattık. Hepsinden güçlü çıktık. Bugünkü sıkıntılardan da daha güçlü çıkacağız. Her sıkıntı direncimizi daha da arttırıyor, daha da yeni ufuklarımızı açıyor" dedi.



Hisarcıklıoğlu, Mersin Ticaret Borsası'na gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir coğrafyasından temsilcilerin yer aldığı 20 kişilik yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Mersin'e geldiklerini söyledi.



"MERSİN, DÜNYAYI BESLEYEN BİR ŞEHİR"



Türkiye'de üretilen muzun yüzde 66'sını, yenidünyanın yüzde 65'ni, king mandalinanın yüzde 61'ni, limonun yüzde 60'nı, yafa portakalın yüzde 51'ni, çileğin yüzde 34'nü, üzümün yüzde 18'ni, eriğin yüzde 18'ni ve şeftalinin yüzde 37'sini Mersin'in ürettiğine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, "Aslında Mersin Türkiye'yi besleyen bir şehir, dünyayı da besleyen bir şehir. Türkiye'nin meyve üretiminde aldığı payın yüzde 12'sini karşılayarak Mersin tek başına birinci sırada yer almaktadır. Sebze üretiminin de yüzde 8'ni karşılayarak üçüncü sıradadır. Birçok özelliği var ama Mersin önemli bir tarım kentimiz" diye konuştu.



"TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI'NI KURDUK"



Odaları Birliği olarak tarım ticaret piyasalarına önemli katkılarda bulunduklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Mersin Ticaret Borsamız da bunlardan birinin ortağı. Türkiye'de ilk defa bir anlayışı getirdik, lisanlı depo anlayışı. Batının her tarafında vardı, Türkiye'de yoktu. Bu lisanslı depoculuğun Türkiye'de yerleşmesinde büyük katkı sağladık. Özellikle kira destekleri, lojistik, analiz gibi her türlü desteklerle bugün lisanslı depo desteklenir hale geldi. Mera fonunun kaldırılması benden yıllardır istenilen bir şeydi, bu da kalktı. Şimdi yeni ağustos ayında faaliyete geçti, Türkiye Ürün İhtisas Borsası. Aynı dünyadaki Chicago Borsası gibi, Borsa İstanbul gibi. Tarım piyasalarında Chicago Borsası çok yaygındır. Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nı kurduk. Buğday ile başladık, mısır ile beraber işlem hacmimiz önceki gün rekor bir seviyeye ulaştı, her gün artarak devam ediyor. Elektronik ürün senetlerinin alınıp satıldığı bir borsa kurulmuş oldu. Bizim de Borsa İstanbul gibi tarım ürünlerinin alıp satıldığı uluslararası anlamda bir borsamız olacak" ifadelerini kullandı.



"BİRLİK OLURSAK BİLEĞİMİZİ KİMSE BÜKEMEZ"



"TARIMSAL HASILADA AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ"



Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir ise Türkiye'nin 15 yıl önce tarımsal hasılada dünyada 11'nci, Avrupa'da 4'ncü ülke olduğunu, şu anda 46 milyar dolarlık tarım hasılası ile dünyada 7'nci, Avrupa'da birinci sırada yer aldığını belirterek, tarımsal ihracatın ise 17 milyar doları aştığını söyledi. Tarım ve gıda sektörünün Mersin açısından ayrı bir önemi olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Tarımsal gelirde ülke genelinde 5. sıradayız, tarım ve gıda ihracatında 4. sıradayız. Kentimizin toplam ihracatının yüzde 70'ni ve ithalatın yüzde 62'sini tarım ve gıda ürünleri oluşturmaktadır. Başka bir deyişle tarım gıda sektörü Mersin ekonomisinin ana omurgasıdır. Kentimizin bu alanda daha da gelişerek ülkemizin tarım ve gıda üssü olma potansiyeli vardır. Bu anlamda şehirlerin gelişme alanları temel alınarak teşvik sisteminin günümüz şartlarına göre yenilenmesi kanaatindeyiz" dedi.



Son aylarda enflasyon oranlarındaki iyileşme, cari dengenin düzelmesi ve faiz oranlarındaki düşme eğiliminin iş dünyasına moral verdiğini dile getiren Özdemir, "Ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğini umuyoruz. Ancak, bu süreci daha da güçlendirecek adımlara ihtiyacımız var. Çünkü ekonomideki arzın en önemli göstergelerinden biri olan sanayi üretimi, isteğimiz seviyelerin çok altında. Diğer yandan ekonomideki talep temsil eden veri olan perakende satışlar ekside ve toparlanamıyoruz. Ayrıca başta genç nüfus olmak üzere işsizlik önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

Özdemir, konuşmasının sonunda bu yıl 7.'si düzenlenecek olan Narenci Festivali'nin, 1-3 Kasım tarihleri arasında yapılacağını belirterek, Hisarcıklıoğlu'nu festivale davet etti.