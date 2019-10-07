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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.10.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bilgi, 21. yüzyılın petrolüdür

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bilgi, 21. yüzyılın petrolüdür

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Fikri mülkiyet haklarının ihlalinin aslında hırsızlıktan hiçbir farkı yok. Kul hakkı nasıl haramsa, fikri mülkiyet hırsızlığının da, bunun sonucunda oluşan haksız rekabetin de vicdanen hiçbir savunulacak yönü yok" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Fikri mülkiyet haklarının ihlalinin aslında hırsızlıktan hiçbir farkı yok. Kul hakkı nasıl haramsa, fikri mülkiyet hırsızlığının da, bunun sonucunda oluşan haksız rekabetin de vicdanen hiçbir savunulacak yönü yok. Bu bilinci tüm topluma ve özel sektöre yaymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi tarafından organize edilen, "Güçlü Bir Ulusal Ekonomi İçin Fikri Mülkiyetin Rolü Zirvesi" İstanbul'da gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, açılıştaki konuşmasında, ICC'nin dünyada ticaretin ve yatırımların artması için çalışan, en büyük iş dünyası kuruluşu olduğunu söyledi.

Bu yıl 100'üncü yılını kutlayan ICC'nin, hem gelişen hem de gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren ve Birleşmiş Milletler'de "Gözlemci" statüsünü kazanmış, tek iş dünyası organizasyonu olduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, TOBB çatısı altında faaliyet gösteren ICC Türkiye Milli Komitesi'nin de 1934 yılından bu yana, ICC'nin Türkiye temsilciliğini üstlendiğini aktardı.

Hisarcıklıoğlu, ICC Türkiye bünyesinde yapılan çalışmalara işaret ederek, şunları kaydetti:

"TOBB ve ICC Türkiye olarak Türkiye'de fikri mülkiyet hakları bilincinin gelişmesi konusunda önemli bir mesai harcıyoruz. Fikri mülkiyet haklarının ihlalinin aslında hırsızlıktan hiçbir farkı yok. Kul hakkı nasıl haramsa, fikri mülkiyet hırsızlığının da, bunun sonucunda oluşan haksız rekabetin de vicdanen hiçbir savunulacak yönü yok. Bu bilinci tüm topluma ve özel sektöre yaymamız gerekiyor.

Bu konuya büyük bir emek harcamamızın bir diğer önemli nedeni ise ekonomimizi bir üst lige çıkarma isteğimiz. Bilgi ekonomisinin gücü su götürmez bir gerçek. Bilgi ekonomisinin temelinde de yaratıcı fikirler var, onların teknolojiyle buluşarak ihraç edilebilir ürünler haline gelmesi var. Günümüz dünyasında, icat çıkarmak, yeni fikirler üretmek bu ülkeye yapabileceğiniz en büyük hizmet. Bir yandan fikir üretenleri desteklerken öte yandan da o fikirleri koruyacak politikalar üretmek zorundayız."

"MARKAYI KORUYACAK ALTYAPIYI ORTAYA KOYAMAZSAK, TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL MARKALARI OLAN ÜLKE HALİNE GETİREMEYİZ"

"Yaptığımız inovasyonu, ürettiğimiz teknolojiyi, çıkardığımız markayı koruyacak altyapıyı ve düzenlemeleri ortaya koyamazsak, Türkiye'yi ileri teknoloji ihracatçısı, küresel markaları olan bir ülke haline getiremeyiz." diyen Hisarcıklıoğlu, Türkiye'den de Google, Uber, Apple gibi markaların çıkması için, marka, patent, teknoloji, bilgi ve veriye sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, dijitalleşme ile telif haklarının da farklı boyut kazandığını belirterek, bunun gerisinde kalınmaması gerektiğine işaret etti.
21'inci asırda bilginin en önemli güç olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Bilgi, 21. yüzyılın petrolüdür. Aynı petrolde olduğu gibi, bulacaksın, çıkaracaksın, işleyeceksin, kullanacaksın, satacaksın." dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dünyada bilgiye hükmetmenin önemini vurguladı.

Teknolojik değişimi dikkate almayan ekonomilerin ayakta kalamayacağını belirten Hisarcıklıoğlu, "Eski olanda direnip, yeniye adapte olamazsanız yok oluyorsun. Bu bağlamda KOBİ'lerin desteklenmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve üniversite sanayi iş birliği çok önemli. Biz TOBB olarak, ICC Türkiye Milli Komitesi olarak, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi olarak elimizi her zaman taşın altına daha fazla koymaya hazırız." diye konuştu.

"DİJİTAL EKONOMİ İLE TÜM DÜNYADA İŞ YAPIŞ ŞEKİLLERİNİ ETKİLEMEYİ ÜMİT EDİYORUZ"

ICC Genel Sekreteri John Denton, İstanbul’a gelen ilk ICC genel sekreteri olmasından dolayı çok memnun olduğunu ifade ederek, dijital ekonominin
kendileri için merkezi konumda olduğunu söyledi.

Dijital ekonomi ile tüm dünyada iş yapış şekillerini etkilemeyi ümit ettiklerini aktaran Denton, ICC’nin dijital ekonomi konusunda KOBİ'lere destek
sağlayarak, onların büyümesini kolaylaştıracağını bildirdi.

Denton, fikri mülkiyet haklarına değer verilmesinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:“Fikri mülkiyet aslında sadece bir kavram değil, o ekonomi için bir değer. Eğer ki fikri mülkiyet haklarını koruyamazsak, değerler erozyonu gerçekleşir. Ayrıca, korunamaması durumunda bunun adı hırsızlık olur. Ekonominin kalbi inovasyondur. İnovasyon da fikri mülkiyet haklarına saygı duyan bir ekonomi de mümkün olur. Çok açık ifade etmeliyim ki, eğer koruyamazsak fikri, kim niye yatırım yapsın.”

Bir ekonomide fikri mülkiyete saygı varsa, orada bilgiye bağlı gelişimin kendini göstereceğini belirten Denton, böylelikle yabancı yatırımcının ülkeye daha fazla geleceğini söyledi.

Denton, ICC Fikri Mülkiyetler Komisyonu’nun fikri hakları, teorik tartışmalardan pratiğe dönmesi için çalıştığını vurgulayarak, “Bu sayede toplumsal refaha ulaşacak özellikle 21. yüzyıla bilgi yüzyılı da diyebiliriz. Bilginin, mutlak ekonomide payının artırmak için yeni yollar bulmalıyız. Bu toplantının da buna hizmet edeceğine inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

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