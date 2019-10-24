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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.10.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 33'üncü sıraya yükselmemiz mutlu etti

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 33'üncü sıraya yükselmemiz mutlu etti

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Uzun yıllardır 60 ile 70'inci sıra arasında yer aldığımız bir listede Türkiye'nin reformlar gerçekleştirerek 33'üncü sıraya yükselmesi bizi oldukça mutlu etti" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 33'üncü sıraya yükselmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda gelen bu atılım, Türkiye'nin yatırımları ve istihdamı artırmak için ihtiyaç duyduğu reformları yaptığına ve yapmaya devam edeceğine dair bir göstergedir." ifadelerini kullandı.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankasının hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde (Doing Business Index) geçen sene 60'ıncı sıradan 43'üncü sıraya yükselerek en fazla reform yapan ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu sene de 10 basamak ilerleyerek 33'üncü sıraya çıktı ve yeni bir rekor kırdı. Böylelikle iki senede 27 basamaklık sıçramayla büyük bir başarıya imza atılmış oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde geçen yıl gerçekleştirilen "iş yapma kolaylığı" çalışmaları çerçevesinde hayata geçirilen reformlar, Türkiye'yi Doing Business Index 2020 raporunda üst sıralara taşıdı. Şirket kuruluşlarında tek pencere uygulaması, tapu süreçlerinin elektronik ortama taşınması, tapu kayıtlarının kalitesinin artırılması ve tapu harcının düşürülmesi, yatırım mallarında KDV istisnası, dış ticaret maliyetlerinin azaltılması reformları Türkiye'nin üst sıralara çıkmasını sağladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen reformların neticesinin alınmasından mutluluk duyduklarını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, "Reform çalışmalarını himayesine alarak destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu'ya, ilgili tüm bakanlıklara ve katkı sağlayan tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Biz de TOBB olarak özel sektör kanadının sekretaryasını yürütüyoruz, bunun için de ayrıca gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, sonuçların yabancı yatırımcılar için kuvvetli bir referans noktası olabileceğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır 60 ile 70'inci sıra arasında yer aldığımız bir listede Türkiye'nin reformlar gerçekleştirerek 33'üncü sıraya yükselmesi bizi oldukça mutlu etti. Birçok alanda reformlar yapıldı, yapılıyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda gelen bu atılım, Türkiye'nin yatırımları ve istihdamı artırmak için ihtiyaç duyduğu reformları yaptığına ve yapmaya devam edeceğine dair bir göstergedir."

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin bu sonuçla yetinmeyerek, daha üst sıralara tırmanmak için planlı ve programlı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

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