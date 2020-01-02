TMSF'den uçak açıklaması

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Rıza Zarrab'a ait şirket ve varlıkların TMSF kayyumluğunda yönetilmediği gibi çıkan haberlerde (Nissan'ın eski yöneticisi Carlos Ghosn'u İstanbul'dan Beyrut'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyumluğunda olduğu iddiası) bahsedilen özel jetin TMSF ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını duyurdu.



TMSF'den yapılan açıklamada, basın yayın ve internet haber sitelerinde çıkan haberlerde "Nissan'ın eski yöneticisi Carlos Ghosn'u İstanbul'dan Beyrut'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyumluğunda olduğunun" iddia edildiği hatırlatıldı.



Açıklamada, "Çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rıza Zarrab'a ait şirket ve varlıklar, TMSF kayyumluğunda yönetilmediği gibi haberde bahsedilen özel jetin TMSF ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." denildi.