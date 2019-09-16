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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.09.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

TMSF'den stratejik satış

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TMSF'den stratejik satış

MİLSOFT Yazılım ve Teknolojileri AŞ, SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri AŞ'ye satıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), MİLSOFT Yazılım ve Teknolojileri AŞ'nin Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri AŞ'ye satıldığını duyurdu.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teknolojik sızma operasyonlarında kullandığı yazılım firması MİLSOFT Yazılım ve Teknolojileri AŞ, Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri AŞ'ye satıldı.

Kasım 2016'dan bu yana FETÖ aidiyeti ve iltisakı münasebetiyle TMSF kayyumluğunda yönetilen MİLSOFT firması, bilgi gizliliği ve teknoloji açısından en üst düzeyde güvenli hale getirilirken, ticari ve Ar-Ge alanında da üretimini sürdürdü.

Yerli ve milli savunma sanayisi açısından son derece stratejik öneme sahip olan şirketin TMSF kayyumluğu altındaki yüzde 50 hissesi, uzun süredir yürütülen çalışmalar sonucunda Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri AŞ'ye satıldı.

MİLSOFT, komuta, kontrol, muhabere, bilgisayar ve istihbarat (C4I) teknolojileri, ISR ve görüntü kıymetlendirme sistemleri, elektronik harp, gömülü yazılımlar, bilgi teknolojileri, siber güvenlik, eğitim ve simülasyon alanlarında özgün çözümler üretiyor. 

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