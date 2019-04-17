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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
17.04.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

TMSF, Uzan Grubu'na açtığı davayı kazandı

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TMSF, Uzan Grubu'na açtığı davayı kazandı

TMSF, Uzan Grubu’na yönelik yürütülen hukuksal süreçte olumlu sonuç alındığını duyurdu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Uzan Grubu’ndan 12 milyon lira daha tahsil etti. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Polonya’da devam eden Uzan Grubu’nun yurt dışındaki mal varlıklarının takibi ve kamu alacaklarının tahsili amacıyla sürüdürülen mücadele TMSF lehine sonuçlandı. 

Açıklamaya göre Cem Uzan Şirketlerinden, Rumeli Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Polonya’da büyük hissedarı olduğu Cementownia Nowa Huta (CNH) hisselerinin Uzanlar’ın kontrolündeki Polska Energtyka Holding S.A. (PEH) şirketine yasa dışı devredildiği tespit edilmişti. TMSF bu devrin kanunsuz olduğunu belirterek, Polonya mahkemelerinde açtığı davada haklı bulunduğunu bildirdi. 

12 MİLYON TL TAHSİL EDİLDİ 

Söz konusu açıklamada "Bu çalışma neticesinde söz konusu devir işleminin iptaline karar verilerek Rumeli Çimento’nun hisselerinin iadesi sağlandı. Yasa dışı gerçekleştirilen bu satışa ilişkin tutarın tahsili amacıyla Uzan grubunun kontrolünde olduğu düşünülen ve bu süreçte iflas etmiş olan Polonya’daki PEH şirketinden 1 milyon 846 bin 108,48 Euro (yaklaşık 12 milyon lira) tahsilat yapıldı" ifadelerine yer verildi. 

TMSF, daha öncede söz konusu grubun yurt dışındaki varlıklarının Türkiye’ye kazandırılması için başlatılan benzer hukuki çalışmalar çerçevesinde gruptan yaklaşık 237 milyon dolar tahsilat sağlandığını bildirdi. 

 

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