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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.10.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

TMSF uluslararası toplantıya ev sahipliği yapacak

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TMSF uluslararası toplantıya ev sahipliği yapacak

TMSF, Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği’nin mevduat sigortacılığında söz sahibi olan kurumların yöneticilerini İstanbul’da bir araya getirecek.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, TMSF, Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği’nin mevduat sigortacılığında söz sahibi olan kurumların yöneticilerini İstanbul’da buluşturacak. Toplantılar, 7-11 Ekim'de Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de gerçekleştirilecek.

85 ülkeden 102 mevduat sigorta kuruluşunun en üst düzey yöneticilerinden oluşan 226 temsilcinin katılacağı “Reformları Gerçekleştirmek: Krizden bu yana mevduat sigorta sistemlerinde ne değişti?” konulu konferansta uluslararası mevduat sigorta sistemi masaya yatırılacak, sorun, çözüm ve öneriler tartışılacak.
Konferansa TMSF yetkilileri ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nden 60’a yakın temsilci katılacak.

Bir hafta boyunda IADI 60. İcra Kurulu Toplantısı, IADI Konsey Komite Toplantıları, IADI Teknik Komite Toplantıları, IADI Bölgesel Komite Toplantıları ve Uluslararası Konferans yapılacak.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ın icra kulu üyesi olduğu IADI 18. Yıllık genel kurul toplantısına, IMF, Dünya Bankası, Uluslararası Ödemeler Bankası, Kore, Kanada, İspanya gibi ülkelerin para, sermaye ve sigorta kuruluşlarının üst düzey yöneticileri katılacak.

Dünyada mevduat sigorta sistemlerinde önemli değişimlerin tartışılacağı konferansta, TMSF gözlem ve tecrübelerini üyeler ile paylaşacak. Dünyada mevduat sigortacılığında önemli bir yeri olan TMSF, geçen günlerde mevduat sigorta limitini 100 bin TL’den 150 bin TL’ye çıkarmıştı.

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