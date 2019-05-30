TMSF termik santrali 1.1 milyar liraya satışa çıkarıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTMSF termik santrali 1.1 milyar liraya satışa çıkarıyor
GeriEkonomi TMSF termik santrali 1.1 milyar liraya satışa çıkarıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
30.05.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

TMSF termik santrali 1.1 milyar liraya satışa çıkarıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TMSF termik santrali 1.1 milyar liraya satışa çıkarıyor

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal "FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yönetimi TMSF'ye devredilen Naksan Grubu şirketlerinden Adularya Enerji Yunus Emre Termik Santrali'nin satışı için (10 Temmuz'da) ihaleye çıkılacak" dedi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Adularya Enerji Yunus Emre Termik Santrali'nin satışı için (10 Temmuz'da) ihaleye çıkacaklarını belirterek, "Burasının milli ekonomiye kazandırılması adına satışını planlıyoruz. 1,1 milyar lira muhammen bedelle ihaleye çıkacağız." ifadelerini kullandı.

TSMF'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gülal, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yönetimi TMSF'ye devredilen Naksan Grubu şirketlerinden Adularya Enerji Yunus Emre Termik Santrali'nin satışı için ihaleye çıkılacağını bildirdi. 

Santralin iki yıldır TMSF tarafından yönetildiğini, burasının Türkiye'nin önemli termik santrallerinden birisi olduğunu aktaran Gülal, santralde 792 personelin görev yaptığının bilgisini verdi. 

Gülal, santralin milli ekonomiye kazandırılması için satışını planladıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı: 

"Santral için 1,1 milyar lira muhammen bedelle ihaleye çıkacağız. Bu süreçte tüm yatırımcıları bu ihaleye davet ediyoruz. Adularya Yunus Emre Termik Santrali sadece Eskişehir özelinde değil, ülkemiz için önemli bir tesis dolasıyla bunu devraldığımız günden itibaren milli ekonomiye kazandırma hesapları içindeydik. İnşallah iyi bir netice ve satış rakamıyla bunu milli ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Burası bize emanet, çalışanın ve devletin haklarını gözeterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada istihdamı korumak adına 2 yıldır inanılmaz bir mücadele veriyoruz. Santrali daha aktif ve çalışır halde görmek istiyoruz." 

10 TEMMUZ'DA İHALEYE ÇIKILACAK 

Açıklamada verilen bilgilere göre, şirket, Gaziantep Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 2016 Eylül'de TMSF'ye devredildi. Yunus Emre Termik Elektrik Santrali'nin 31 adet arsa ve maden sahası, hazinenin hüküm ve tasarrufundaki iki adet taşınmaz üzerinde 23 Haziran 2055 yılına kadar tesis edilmiş bulunan üst kullanım izni bulunuyor. 

Yılda 2,2 milyon ton kömür işleme, 2,4 milyar kilovatsaat elektrik üretme kapasitesi bulunan santral, Türkiye'nin yerli linyit yakıtlı, akışkan yataklı kazan ve baca gazı arıtma sistemi ile birlikte kurulan AB emisyon kriterlerine uyuyor. 

Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik AŞ'ye ait santral, tam mekanize, uzun ayak yöntemiyle yer altı kömür madenciliği ve akışkan yataklı çevre dostu termik santral olarak inşa edilmişti. Tesise bağlı maden ocakları ve yerleşkeyle birlikte toplam alan yaklaşık 7 bin 400 hektara ulaşıyor.

EskişehirMihalıççık'ta firma tarafından 2x145 MW gücünde santral kurmak üzere lisans ve ÇED işlemleri ve yeraltı işletmeciliği ile yapılacak üretim ve santral kurma çalışmaları yapıldı. Yunus Emre Termik Santrali'nin satışı için toplam 1,1 lira muhammen bedelle 10 Temmuz'da ihalesi gerçekleştirilecek. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Sahtekarlığa dikkat! Böyle arabaları tercih ediyorlar
SPK'dan derecelendirme kuruluşları tebliğinde yabancı uyruklular için düzenleme
Türkiye'nin en önemli güzergahlarından... Sürücülerin korkulu rüyası sona eriyor!
Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açılıyor