TMSF kayyumluğundaki şirketlerde yüzde 10 indirim devam edecek
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, ÖTV ve KDV indirimlerinin üç ay uzatılmasının ardından başta mobilya sektörü olmak üzere kayyum olarak görev yaptıkları şirketlerin ürünlerinde en az yüzde 10 indirime devam edeceklerini söyledi.
Konut, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerinde geçen yılın son iki ayında uygulanmaya başlanan vergi indirimleri üç ay süreyle uzatıldı.
TMSF'den yapılan yazılı açıklamada, fonun kayyum olarak görevlendirildiği şirketlerin de kampanya süresini uzattığı belirtildi.
Gülal, "Bu milli bir mesele. Biz de yönettiğimiz şirketlerle elimizi taşın altına sokacağız. Şirketlerimiz gerek milli ekonomimizin büyümesini sağlayacak gerekse enflasyonla mücadelede devletimizin ve halkımızsın yanında yer alacaktır. Enflasyona karşı açtığımız topyekûn mücadelede Türkiye'deki başta mobilya sektörü olmak üzere kayyım olarak görev yaptığımız şirketlerin ürünlerinde en az yüzde 10 indirime devam edeceğiz" dedi.
Açıklamada TMSF'nin yönettiği şirketlerin aktif büyüklüğünün yaklaşık 56.22 milyar TL, özkaynak toplamının ise yaklaşık 19.92 milyar TL, şirketlerin ciro toplamının ise 21.73 milyar TL olduğu, bu şirketlerde yaklaşık 43,676 kişiye istihdam sağlandığı belirtildi.
Enflasyonla mücadele programına destek veren TMSF yönetimindeki şirketleri arasında Boydak Holding'den İstikbal, Bellona ve Mondi, Uğur Derin Dondurucu, Mondial, Faruk Güllüoğlu, Alfemo, Pierre Cardin, Cacharel, U.S. Polo Assn, Aker, Aynes, Bakpi, Royal Halı ve Sürat Kargo bulunuyor.
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