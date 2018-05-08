TMSF, Antalya'daki dev AVM’yi 1.28 milyar liradan satışa çıkardı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
DHA
08.05.2018 - 10:20, Son Güncelleme:

TMSF, Antalya'daki dev AVM’yi 1.28 milyar liradan satışa çıkardı

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TMSF, Antalya'daki dev AVM’yi 1.28 milyar liradan satışa çıkardı

TMSFnin Kayyım olarak atandığı Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye ait Antalya Muratpaşada bulunan MarkAntalya AVMnin, TMSF tarafından MarkAntalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü adı altında 1 milyar 278 milyon 900 bin lira muhammen bedelle satışa sunuldu. MarkAntalya AVM’nin satış ilanı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

TMSF’den yapılan açıklamaya göre, ihaleye katılmak isteyenler, 4 Haziran tarihine kadar beş bin lira ücret karşılığında ihale şartnamesini satın alarak, muhammen bedelin yüzde 10u olan 127 milyon 890 bin lira tutarında teminat sunmaları gerekiyor. Açıklamada, ihalenin 5 Haziran tarihinde gerçekleştirileceği, olası bir pazarlığın da 6 Haziran tarihinde yapılacağı belirtildi ve şöyle denildi:

"MarkAntalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile ilgili Tahılpazarı Mah. Şarampol Cad. No:84 Muratpaşa-Antalya adresinde bilgi odası kurulacak olup, yatırımcılar bilgi odasından 10.05.2018-01.06.2018 tarihleri arasında 5.000 TL ücret karşılığında yararlanabileceklerdir.

"Antalya ili, Muratpaşa ilçesinde yer alan MarkAntalya AVM, Ağustos 2013 tarihinde ziyaretçiye açıldı. Toplam 28 adet bağımsız bölümden oluşan AVMnin yaklaşık 55 bin metrekare kiralanabilir alanı bulunuyor. AVMde sinema, spor salonu, modern çocuk eğlence merkezi, iki bin 600 araç kapasiteli otopark, geniş teras alanları, zengin restoran alanları yer almakta."

TMSF, Antalyadaki dev AVM’yi 1.28 milyar liradan satışa çıkardı


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