TMO'dan çok önemli 'fındık' açıklaması

TMO'dan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın organlarında, "Kurumun kabuklu fındık satış usulüne ilişkin kriterleri belirlemediği, randıman analizi sırasında oynamalar yapıldığı ve denetimlerin yeterli olmadığı" gibi iddiaların gündeme getirildiği anımsatıldı. Fındık satışlarına ve piyasasına zarar verecek nitelikteki bu iddiaların gerçeğe aykırı ve asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, sürece dikkat çekildi. Fındık alımlarında randıman tayini için üreticinin her çuvalından numune alınarak gerçekleştirilen analize göre fiyat belirlendiğine işaret edilen açıklamada, 70 bin üreticinin her birinin fındığı satın alınırken her çuvaldan numune alındığı, randımana bağlı olarak fiyatın belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, her randıman fındığa göre ayrı ayrı fiziki depolama imkanı olmadığı, aynı depoda randıman aralığı yüzde 40 ile yüzde 60 arasındaki fındıkların bulunabildiği anlatılarak, şu ifadelere yer verildi: "Fındık satışlarında da alım usulündeki gibi her bir çuvaldan alınan numunelerle randıman tespiti gerekmektedir. Alım için usul ve esaslar olduğu gibi satış için de iddia edilenlerin aksine satış usul ve esasları yayımlanmıştır. Fındığın satışı için kamuoyu ve sektör bilgilendirilmiştir. Satış işlemi sırasında her kamyon için 3 ayrı analiz (randıman) yapılmaktadır. Satış işlemleri 6 kişilik komisyon tarafından yürütülmekte, analiz tutanağı, ekip şefi, eksper, depo memuru, tartı memurundan oluşan 4 personel tarafından imza altına alınmaktadır. Analiz aşamasında alıcı da randıman tespitini görebilmekte, sonuç evrakları alıcı tarafından da imzalanmaktadır." Satış ve analiz süreçlerinin şeffaf şekilde yapıldığı, takip etmek isteyen herkese açık olduğu belirtilen açıklamada, depoların iç-dış mekanı ve randıman analiz odalarının sürekli kamerayla izlendiği ve bu görüntülerin kayıt altına alındığı bildirildi. Satış için 27 firma tarafından bugüne kadar bütün depolardan bin 500 kilogram numune alındığının altı çizilen açıklamada, depolardaki fındığın randıman kriterleri ve değerlerinin bütün sektör tarafından bilinir kılındığı vurgulandı. Açıklamada, bugüne kadar yapılan satışlar ve tasfiye edilen depolarda alım randıman değerleriyle satış randıman değerlerinin uyumlu olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi: "Genel Müdürlükten oluşturulan ikişer kişilik ekip periyodik kontroller için görevlendirilmiştir. Yine bu kapsamda Kurumumuz Teftiş Kurulundan müfettişlerimiz ve kontrolörlerimiz gerekli incelemeleri yürütmektedir. Kurumumuz bugüne kadar olduğu gibi her görevi şeffaflıkla yerine getirerek tüm paydaşları bilgilendirmektedir. Bu kapsamda bilgi ve belge isteyenlere her türlü kolaylık sağlanacaktır."