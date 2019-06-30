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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.06.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

TMO Genel Müdürü Güldal: Hububatta her türlü tedbir alınacak

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TMO Genel Müdürü Güldal: Hububatta her türlü tedbir alınacak

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal "Üreticinin mağdur olmaması ve piyasa fiyatlarının tüketici aleyhine aşırı yükselmemesi için ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde gereken her türlü tedbir alınacaktır" dedi.

TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, hububat üreticisinin mağdur olmaması ve piyasa fiyatlarının tüketici aleyhine aşırı yükselmemesi için ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde olduklarını belirterek, "Gereken her türlü tedbir alınacaktır. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Şube Müdürlerimizle bölgedeki hasat ve piyasaları değerlendirdik. Bölgede rekolte ve kalite yönüyle bereketli bir yıl yaşanmakta." dedi.

Güldal, Marmara Bölgesi'nde buğday hasadının başlaması nedeniyle Edirne'ye geldi. Hasat edilen tarlalarda üreticilerle sohbet eden Güldal, daha
sonra Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk ile borsadaki satış salonunda ve lisanslı depolarında incelemelerde bulundu. Güldal, burada yaptığı konuşmada, 2019 üretim sezonunun Türkiye ve çiftçiler açısından bereketli ve hayırlı olmasını diledi.

Türkiye genelinde arpa ve buğday hasadının devam ettiğini hatırlatan Güldal, bugün itibariyle ülke genelinde hasadın yüzde 30 seviyelerine ulaştığını söyledi. 
TMO olarak piyasaları sürekli takip ettiklerini ve şu ana kadar endişe edilecek bir durumla karşılaşmadıklarını ifade eden Güldal, konuşmasına şöyle devam etti: 
"Üreticinin mağdur olmaması ve piyasa fiyatlarının tüketici aleyhine aşırı yükselmemesi için ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde gereken her türlü tedbir alınacaktır. Bugün Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Şube Müdürlerimizle bölgedeki hasat ve piyasaları değerlendirdik. Bölgede rekolte ve kalite yönüyle bereketli bir yıl yaşanmakta. Bu durumun Anadolu'daki alıcıların ilgisini çektiğini, kalite buğday ihtiyacını karşılamak için bölgeden ürün aldığını görüyoruz. Piyasa fiyatları şu an için üretici ve tüketici açısından dengeli bir seviyede seyretmekte. Bu dengenin de korunacağını tahmin ediyoruz." 

"LİSANSLI DEPOLARLA YÜZDE 6 DAHA FAZLA GELİR"

Lisanslı depoculuk sistemine de değinen Güldal, lisanslı depoculuğun kısaca üretici menfaatleri ve sağlıklı tarımsal piyasa oluşumu için hayata geçirilen bir sistem olduğunu ve hızla da geliştiğini vurguladı. 

Türkiye'de lisanslı depo kapasitesinin 3 milyon 7 bin tona ulaştığını aktaran Güldal, şunları kaydetti: 

"Edirne'de de 3 farklı noktada toplam 91 bin ton kapasitede lisanslı depo bulunmaktadır. Sistemin üretici yararına birçok artısı bulunmaktadır. Nakliye, kira, analiz, kredi desteği, vergi ve SGK prim kesintisi istisnaları. Üreticilerimizin ürünlerini lisanslı depolara teslim etmeleri onların yararına olacaktır. Buğdayını, arpasını lisanslı depoya teslim eden bir üretici verilen destekler sayesinde yüzde 6 daha fazla gelir elde etmektedir. TMO fiziki alımlarının bir kısmını lisanslı depolar üzerinden yapmaktadır. Bu sene de mevcut depolarımızın durumuna göre lisanslı depolar üzerinden de ürün almaya devam ediyoruz." 

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