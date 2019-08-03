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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.08.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

TMO Genel Müdürü Güldal: Fiyat dalgalanması olursa gerekli operasyonu yaparız

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TMO Genel Müdürü Güldal: Fiyat dalgalanması olursa gerekli operasyonu yaparız

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal "Alım yaptığımız hububatı, iç piyasada herhangi bir fiyat dalgalanması ya da ihtiyaç durumunda piyasaya arz etme görevimiz var. Piyasa regülasyonu için gerekli olan operasyonu yaparız" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal , AA muhabirine hububat hasadını değerlendirdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hububat alım fiyatlarının 2 Mayıs'ta, hasat döneminden 15 gün önce kamuoyuna duyurulduğunu anımsatan Güldal, üreticinin tedirginlik yaşamaması ve hububat taban fiyat bareminin oluşması için TMO'nun alım fiyatlarını hasattan önce duyurduklarını söyledi. Güldal, alım fiyatının kırmızı sert ekmeklik buğdayda ton başına bin 350 lira, makarnalık buğdayda ise bin 450 lira olarak ilan edildiğini hatırlattı. 

Güldal, bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 19,5 milyon tonluk hububat üretiminin söz konusu olduğunu belirterek, "İlkbahar dönemi iklimsel şartlar açısından olumlu gitti ancak mayıs ayında hasat öncesindeki son 20 günlük dönemde bazı bölgelerdeki kuraklık, bazı bölgelerde ise alınan yağışlar, hububat kalitesinde ve rekoltesinde düşüşlere sebep oldu." diye konuştu. Güldal, bu nedenle gerçekleşmenin 19,5 milyon tonun bir miktar altında olacağını tahmin ettiklerini bildirdi. 

"FİYAT, TMO'NUN ALIM FİYATININ ÜZERİNE ÇIKTI"

Güldal, TMO'nun, hasat dönemiyle birlikte ülkenin her yerinde alım faaliyetleri yürüttüğünü ifade ederek, "Ülke genelinde yüzde 85 oranında hububat hasadı tamamlandı. TMO ve özel sektör de hububat alımlarını yapmış oldu. TMO, önemli miktarda hububatı üreticilerimizden aldı ve depolarına çekti. Bunun yüzde 70'i lisanslı depolarda muhafaza ediliyor. İç piyasada TMO'nun alım fiyatlarının üzerinde fiyat oluşan bölgeler de oldu. Üreticilerimiz lehine olduğu için biz de bunu memnuniyetle karşılıyoruz." dedi. 

Buğdayı stoklarında tutacaklarını belirten Güldal, şunları kaydetti: 

"Bu hububatı, iç piyasada herhangi bir fiyat dalgalanması ya da ihtiyaç durumunda piyasaya arz etme görevimiz var. Bu ihtiyacı, hem iç piyasadan aldığımız ürünlerle hem de ihtiyaç olursa yurt dışından ithal ederek de karşılıyoruz. Piyasa regülasyonu için gerekli olan operasyonu yapabiliyoruz. Amacımız, hububatı her zaman değerinde fiyatlandırmak, üreticisinin ürünü tekrar ekmesini teşvik etmek ve ülkemizin tekrar 21 milyon tonlar civarında buğday üretimini yapmasını sağlamak. Buğday, arpa grubunda ekimi teşvik etmek istiyoruz. İyi fiyat vererek, alım garantisi yaparak üreticiyi motive ediyoruz. Piyasa düzeninde dalgalanmalara sebep olmayacak her tür tedbir almaya TMO'nun yetkisi de var, imkanı da var." 

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