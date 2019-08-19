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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.08.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

TMO fındık bedellerini 20 gün içinde ödeyecek

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TMO fındık bedellerini 20 gün içinde ödeyecek

Toprak Mahsulleri Ofisince gerçekleştirilecek fındık müdahale alımı için süreç bugün başlarken, fındık alım bedelleri de 20 gün içinde ödenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TMO'nın fındıkta müdahale alımı yapması kararı alınırken, ofis tarafından fındık alımına ilişkin her türlü teknik altyapı, personel ve finansman hazırlıkları tamamlandı. 

Söz konusu alımla, fındık piyasalarında istikrarın sağlanması, üreticilerin pazarlama sorunlarının ortadan kaldırılması, depolama ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanacak. 

TMO tarafından, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, Giresun kalite kabuklu fındık kilogram başına 17 lira, levant kalite kabuklu fındık 16,50 lira,
sivri kalite fındık ise 15,50 liradan satın alınacak. Ürün bedeli ödemeleri en geç 20 gün içerisinde yapılacak. 

TMO tarafından alımı gerçekleştirilecek fındığa yönelik kriterler de belirlendi. Buna göre, kabuklu fındık alımları fiziksel analizle gerçekleştirilecek. Sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzeri, rutubet oranı yüzde 6'ya kadar, buruşuk iç fındık oranı yüzde 10'a kadar, çürük ve bozuk iç fındık oranı yüzde 3 ve altı, çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı yüzde 5 ve altı, yabancı madde oranı (taş, toprak gibi) yüzde 0,5 ve altı olan tüm fındıklar satın alınacak. Eski yıl mahsulü ürünlerin alımı ise yapılmayacak. 

Üreticilerin, ürünlerini kurutarak, sağlıklı olarak korunabilecekleri jüt çuvallar içerisinde alım noktalarına getirmeleri gerekiyor. 
TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi belgelerini güncellemeleri ve alım noktalarına randevu alarak gelmeleri önem taşıyor. Randevular, bugünden itibaren kurumun internet sitesinden alınabiliyor. Alımlar ise illere göre değişmekle birlikte 21 Ağustos'tan itibaren başlayacak. 

"KALİTE KRİTERLERİNE UYULSUN"

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TMO'nun devreye sokulması ile harekete geçtiklerini anımsatarak, kurumun alım fiyatlarının da üretici tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi. 

Üreticiden ürünlerini teslim ederken TMO'nun kalite kriterlerine dikkat etmesini talep eden Güldal, kurumun randevuyla alım yapacağını hatırlatarak üreticilere sıra beklememek için randevu almalarını önerdi. 

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