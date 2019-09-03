TMO fındık alımı randevu işlemi nasıl yapılır? TMO 2019 fındık fiyatları
Fındık alımı için randevu sistemini kuran Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), randevu almak isteyen üreticilerden bazı bilgiler talep edecek. Fındık alım fiyatları, ürünlerin kalitesine göre değişkenlik gösterecek. Peki, TMO fındık alımı randevu işlemleri nasıl yapılacak ve fındık alım esasları neler olacak? İşte, fındık alımı hakkında bazı bilgiler
Fındık alımı için randevu sistemi üreticilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Üreticilerden kalitelerinde göre fındık alımı yapacak olan TMO, bu alımlarda esasları da değerlendirme kıstasları arasında tutacak. Peki, TMO fındık alımı randevu işlemleri nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TMO FINDIK ALIMI RANDEVU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
TMO'nun fındık alımı için randevusu, aşağıdaki link üzerinden alınacak. Randevuda üreticilerden şu bilgiler talep edilecek;
-Ürün türü (fındık,buğday,mısır vs.)
-Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı mısınız? (Evet ya da Hayır)
-Banka kartım bulunmaktadır (Evet ya da Hayır).
-TC Kimlik Numarası
-Vergi Numarası
-ÇKS miktarı 1 Ton olan Üreticilere 1 kez , 1 Tondan fazla olan üreticilere en fazla 2 kez randevu verilecektir.
Üreticiler 2 kez iptal etmeden almış oldukları randevularına gelmemeleri durumunda sistemden bir daha randevu alamayacak; daha sonraki tarihler için alınmış olan randevuları da iptal edilecektir. (Onaylıyorum butonuna basmanız gerekecektir.)
TMO'ya yapılacak ürün teslimatı sadece ürün sahipleri tarafından yapılacaktır (Ürün sahibinin herhangi bir sebeple ürün teslimatı yapamayacak olması durumunda ürün teslimatı vekalet verdiği kişi tarafından yapılabilecektir).
ÇKS KAYITLARININ GÜNCEL OLMASI GEREKECEK
Randevu işleminin gerçekleşmesi için ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlarınızın güncel olması gerekmektedir. Gerçek kişiler sadece T.C. Kimlik numarası alanınını, tüzel kişiler (Kurumlar, Şirketler v.b.) ise sadece Vergi No alanını doldurarak giriş yapacaklardır.
FINDIK FİYATLARI NE KADAR?
Fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamış olan Toprak Mahsulleri Ofisi, %50 sağlam iç fındık esasına göre;
Giresun kalite kabuklu fındıkları 17,00 TL/kg,
Levant kalite kabuklu fındıkları 16,50 TL/kg,
Sivri kalite fındıkları ise 15,50 TL/kg
fiyattan satın alacaktır.
HANGİ FINDIKLAR SATIN ALINACAK?
Kabuklu fındık alım esasları;
Sağlam iç fındık oranı %40 ve üzeri,
Rutubet oranı %6'ya kadar,
Buruşuk iç fındık oranı %10'a kadar,
Çürük ve bozuk iç fındık oranı %3 ve altı,
Çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı %5 ve altı,
Yabancı madde oranı (taş, toprak vb.) %0,5 ve altı,
olan tüm fındıklar satın alınacaktır.
Eski yıl mahsulü ürünler kesinlikle satın alınmayacaktır.
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