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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.05.2019 - 12:52, Son Güncelleme:

TMO alım fiyatlarını hasat öncesi belirleyecek

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TMO alım fiyatlarını hasat öncesi belirleyecek

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal "Ofis, hububat gibi görev alanındaki tüm ürünlerde müdahale alım fiyatlarını hasat dönemi öncesinde belirlemiş olacak" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO'nun, hububat gibi görev alanındaki tüm ürünlerde müdahale alım fiyatlarını hasat dönemi öncesinde belirleyeceğini belirterek, "Tüm ürünlerde maliyetleri, iç ve dış piyasa fiyatlarını, enflasyon ve rekolte durumunu dikkate alarak üreticiyi tarım yapmaya teşvik edecek, tüketiciyi olumsuz etkilemeyecek fiyat senaryosunu hazırlayacağız." dedi.

Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER) tarafından düzenlenen "2019-2020 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl" başlıklı 6. Uluslararası HUBUDER Konferansı, Crown Plaza Otel'de gerçekleştirildi. 

Güldal, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl Türkiye'de üretim maliyetlerindeki artıştan kaynaklı buğday ekim alanlarında bir miktar azalma olduğunu ancak olumlu hava koşulları sayesinde verimin geçen yılın üzerinde olacağını tahmin ettiklerini bildirdi. 

Hububat müdahale alım fiyatının hasat dönemi öncesinde 2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını anımsatan Güldal, hasat dönemi öncesinde fiyat açıklamayı gelenek haline getirmek istediklerini belirtti. 

Güldal, TMO'nun piyasaları regüle etme, üreticiyi koruma ve tüketiciyi kollama görevlerine işaret ederek, "Piyasada dalgalanmalar yaşanmaması için üretici, sanayici ve tüketiciyi olumsuz etkileyecek tüm faktörleri ortadan kaldırmak istiyoruz. TMO, bundan sonra da hububat gibi görev alanındaki tüm ürünlerde müdahale alım fiyatlarını hasat dönemi öncesinde belirlemiş olacak. Tüm ürünlerde maliyetleri, iç ve dış piyasa fiyatlarını, enflasyon ve rekolte durumunu dikkate alarak üreticiyi tarım yapmaya teşvik edecek, tüketiciyi olumsuz etkilemeyecek fiyat senaryosunu hazırlayacağız. TMO, bundan sonra bütün ürünlerde bu hazırlığı sürdürecek." diye konuştu. 

"BİZE ARZ EDİLEN TÜM ÜRÜNLERİ ALACAĞIZ"

Kurum olarak her zaman görev alanlarına giren tüm ürün piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve alınabilecek önlemleri değerlendirdiklerini anlatan Güldal, Ofisin, ihtiyaç olan her yerde hububat alımına devam edeceğini ve sorun yaşanan yerlerde de hızlıca devreye girip bunu telafi edeceğini söyledi. Güldal, geçen yıl ürün alımında yaşanan sorunları bu yıl üreticilere yansıtmayacaklarını ve TMO'nun, kendisine ürün arz etmek isteyen tüm ürecilerin ürünlerini alacağını ifade etti. 

Güldal, açıklanan hububat alım fiyatlarına yönelik olumlu dönüşler aldıklarını belirterek şunları kaydetti: 

"Biz önümüzdeki sene yapılacak hububat üretimini de önemli oranda garantiye almak için değerli fiyatlandırma yapmak istiyoruz. 2020-2021 hububat üretim sezonunda ülkenin 20 milyon tonun üzerinde rekolteyi görmesini istiyoruz. Piyasada oluşacak fiyatların tüketicileri olumsuz etkileyecek seviyeye gelmesini kesinlikle arzu etmiyoruz. Hükümet, TMO'nun da yer aldığı komisyonda bunu sıklıkla değerlendiriliyor." 

"İHRACAT SINIRLAMASI KALDIRILMALI"

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, buğday ekim alanlarındaki daralmaya karşın bu yıl müdahale alım fiyatının mayıs ayında açıklanmasının çiftçinin önündeki belirsizlikleri giderme açısından önemli olduğunu ifade etti. Ulusoy, belirsizlikler giderildikçe çiftçinin daha fazla ekim yapmaya yöneleceğini söyledi. 

Ticaret Bakanlığının geçen yıl aldığı ihracatta yerli buğday sınırlaması kararını anımsatan Ulusoy, özellikle Irak ve Suriye'ye dış satımın bu karardan olumsuz etkilendiğini aktardı. Ulusoy, şimdi ise yurt içi fiyatların, yurt dışı fiyatların üzerine çıktığına işaret ederek, "Ticaret Bakanlığı bu uygulamayı tamamen TMO ile Tarım ve Orman Bakanlığının piyasadaki öngörüleriyle yaptı. Bu sezon fiyat istikrarını görebiliyorsak, rekolte de iyi gelirse, geçici olan bu uygulamanın kaldırılıp ihracata daha da hız verebileceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı. 

"ALIM FİYATI İYİ HESAPLANMALI" 

HUBUDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Eren de daha önce hasat döneminin ortasında açıklanan alım fiyatının, hasat dönemi öncesinde belirlenmesini olumlu bulduklarını belirterek, "Mazot, gübre ve tohum gibi girdilerin dövize endeksli olduğu bir sektörde üretim maliyetlerini karşılayacak bir fiyatın oluşması son derece önemli. Tahıl üretiminin artması için bu sene olduğu gibi iyi hesaplanmış müdahale alım fiyatlarının belirlenmesi ve dikkatli bir üretim planlaması yapılması, uzun vadede enflasyon sorununa köklü çözüm getirecektir. TMO'nun ciddi miktarda alım yapacağını ve böylece daha dengeli piyasa oluşacağını öngörüyoruz. Beklentimiz, satış fiyatlarının da bir an önce açıklanması ve aylar itibarıyla kademeli artış verilmesidir." dedi. 

Artık herkesin, tükettiği ürünlerin nasıl yetiştirildiğini ve sağlığa zararlı içerikleri olup olmadığını bilmek istediğini söyleyen Eren, ülkede iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına destek için tüketiciyi bilinçlendirecek bir kampanya başlatma kararı aldıklarını bildirdi. 

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