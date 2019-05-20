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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.05.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

TMO 26 yıl sonra kabuklu kırmızı mercimek alacak

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TMO 26 yıl sonra kabuklu kırmızı mercimek alacak

Toprak Mahsulleri Ofisi "Kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatı ton başına 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Bu fiyat, Tarım ve Orman Bakanlığınca verilecek ton başına yaklaşık 800 lira prim ve diğer desteklerle birlikte 3 bin 300 liraya kadar kadar yükselecek" açıklamasında bulundu.

TMO tarafından, 2019 dönemi kabuklu kırmızı mercimek alım fiyat ve politikalarına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. 

Açıklamaya göre, Türkiye'de 2019 yılı kabuklu kırmızı mercimek hasadının mayıs ayı sonu itibarıyla başlaması öngörülüyor. 

TMO tarafından 26 yıl aradan sonra ilk kez kabuklu kırmızı mercimek alımı yapılacak. 

Ofis tarafından Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacak. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak. 

TMO, üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla hububat alımlarında uyguladığı randevulu alım sistemine kabuklu kırmızı mercimek alımlarında da devam edecek. Randevular internet üzerinden "www.tmo.gov.tr", "randevu.tmo.gov.tr" adreslerinden ya da yine internet sitesi üzerinden şube müdürlükleri ile ajans amirliklerinden alınabilecek. 

Pazar günleri hariç, haftanın 6 günü alım yapılacak. 

2019 döneminde kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatı ton başına 2 bin 500 olarak belirlendi. Belirlenen bu fiyat, Tarım ve Orman Bakanlığınca verilecek ton başına yaklaşık 800 lira prim ve diğer desteklerle 3 bin 300 liraya kadar yükselecek.
 
TMO'ya kabuklu kırmızı mercimek teslim edecek üreticilerin alım noktalarında herhangi bir zorlukla karşılaşmaması için ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevu almaları, ürünlerini randevu alınan günde getirmeleri, anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri, ürünün, ürün sahibi veya vekalet verdiği kişi tarafından getirilmesi gerekiyor. 

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