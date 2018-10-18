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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Elif ERGU
18.10.2018 - 22:48, Son Güncelleme:

TL’ye dönüş için imza kuru önemli

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
TL’ye dönüş için imza kuru önemli

Çorap, iç giyim ve mayo markası Penti’nin patronu Sami Kariyo, 2018’de de büyümeye devam ettiklerini söyledi.

Avrupa’nın en büyük ikinci ince çorap üreticisi olan Penti, 34 ülkede satılıyor. 2018 yılında 1.2 milyon lira ciro hedefini tutturmayı hedefleyen Penti, yıl sonunda toplam 600 mağaza sayısına ulaşacak. Penti’nin patronu Sami Kariyo ve Penti’nin CEO’su Mert Karaibrahimoğlu hem Penti’nin hedeflerini hem de perakende sektöründeki son gelişmeleri değerlendirdi. Kariyo, hükümetin dövizle kiralamalar konusunda aldığı kararı değerlendirirken, ocak ayına kadar sözleşmelerin yenileneceğini, tarafların masaya oturacağını hatırlatarak, “Bizim de dövizle kontratımız çok. 1200 kontratı gözden geçireceğiz. Türk Lirası’na geçiş çok doğru bir hamle oldu. Herkes Bakanlık’tan mekanizma bekledi. Ocak ayına kadar masaya oturanlar aralarında anlaşacak. Mevcut kurdan sözleşme yenilenmesi kabul edilebilecek bir durum değil” dedi. Kariyo, AVM yönetimleri, mağaza sahipleri ve kiracıların sözleşme yapılmış olan tarihteki kuru esas alabileceğini de söylerken, “Perakendecilerin çoğu sözleşme tarihindeki kurdan anlaşma sağlamış durumdaydı. Sabitlenen kur üzerine enflasyon oranının eklenmesi de kiraları belirlemede bir yöntem olabilir” diye konuştu.

Penti CEO’su Karaibrahimoğlu, mağazalarının yüzde 70’inin AVM’lerde olduğunu, okulların açılışı dönemi olan eylül ve ekimde Penti Young koleksiyonun satışları yüzde 50 artırdığını anlattı. Kariyo, ürünlerinin yüzde 30’unda yıl sonuna kadar yüzde 10 indirim yapacaklarını, 18 Ekim’de başlayan ve 4 gün sürecek bir sütyen kampanyası başlatacaklarını da söyledi.

 

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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