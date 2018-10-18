TL’ye dönüş için imza kuru önemli
Çorap, iç giyim ve mayo markası Penti’nin patronu Sami Kariyo, 2018’de de büyümeye devam ettiklerini söyledi.
Avrupa’nın en büyük ikinci ince çorap üreticisi olan Penti, 34 ülkede satılıyor. 2018 yılında 1.2 milyon lira ciro hedefini tutturmayı hedefleyen Penti, yıl sonunda toplam 600 mağaza sayısına ulaşacak. Penti’nin patronu Sami Kariyo ve Penti’nin CEO’su Mert Karaibrahimoğlu hem Penti’nin hedeflerini hem de perakende sektöründeki son gelişmeleri değerlendirdi. Kariyo, hükümetin dövizle kiralamalar konusunda aldığı kararı değerlendirirken, ocak ayına kadar sözleşmelerin yenileneceğini, tarafların masaya oturacağını hatırlatarak, “Bizim de dövizle kontratımız çok. 1200 kontratı gözden geçireceğiz. Türk Lirası’na geçiş çok doğru bir hamle oldu. Herkes Bakanlık’tan mekanizma bekledi. Ocak ayına kadar masaya oturanlar aralarında anlaşacak. Mevcut kurdan sözleşme yenilenmesi kabul edilebilecek bir durum değil” dedi. Kariyo, AVM yönetimleri, mağaza sahipleri ve kiracıların sözleşme yapılmış olan tarihteki kuru esas alabileceğini de söylerken, “Perakendecilerin çoğu sözleşme tarihindeki kurdan anlaşma sağlamış durumdaydı. Sabitlenen kur üzerine enflasyon oranının eklenmesi de kiraları belirlemede bir yöntem olabilir” diye konuştu.
Penti CEO’su Karaibrahimoğlu, mağazalarının yüzde 70’inin AVM’lerde olduğunu, okulların açılışı dönemi olan eylül ve ekimde Penti Young koleksiyonun satışları yüzde 50 artırdığını anlattı. Kariyo, ürünlerinin yüzde 30’unda yıl sonuna kadar yüzde 10 indirim yapacaklarını, 18 Ekim’de başlayan ve 4 gün sürecek bir sütyen kampanyası başlatacaklarını da söyledi.
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