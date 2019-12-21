TLREF’li ilk yurtdışı kredi

YAPISAL reform adımları arasında yer alan Türk Lirası Günlük Referans Kur (TLREF) uluslararası borçlanmanın da faizini belirlemeye başladı. Borsa İstanbul’un finansal piyasalarda TL hakimiyetini artırmak amacıyla haziran ayından bu yana uygulamaya başladığı TLREF mekanizmasını uluslararası kuruluşlar da kullanmaya başladı. TLREF’i ilk kullanan uluslararası kuruluş ise Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) oldu. EBRD, Enerjisa Enerji’ye 100 milyon dolar karşılığı Türk Lirası finansman sağladı. EBRD’den konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji’ye sağlanacak finansman, bankanın Türk Lirası Günlük Referans Kur (TLREF) mekanizması kapsamındaki ilk kredi olacak. Söz konusu finansman, 100 milyon dolar karşılığı olmak üzere Türk lirası olarak verilecek.

ŞEFFAF, GÜVENİLİR

EBRD, TLREF mekanizmasını kullanarak verdiği ilk krediye ilişkin resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, “EBRD Türkiye’nin elektrik dağıtım ve iletim altyapısını Enerjisa’ya verdiği, 100 milyon dolar karşılığı Türk Lirası finansal paket ile destekliyor. Verilen kredi şirketin planlanan yatırımlarının finansmanında kullanılacak” denildi. Söz konusu krediyi ‘referans işlem’ olarak niteleyen EBRD, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “EBRD’nin kullandırdığı bu kredide önümüzdeki dönemde Türkiye’de referans oran olarak kullanılması beklenen TLREF faizli ilk kredi oldu. Yeni risksiz faiz oranı olan TLREF, Hükümet, düzenleyici kurumlar, Borsa İstanbul, diğer katılımcılar ve EBRD Hazinesi’nin tavsiyesi ile belirlendi. Bu şeffaf ve güvenilir mekanizma, EBRD’nin de katkılarıyla yerel finansal piyasaların gelişimi için önemli bir adım.”

PİYASALARI DERİNLEŞTİRECEK

EBRD Avrasya Enerji Direktörü Aida Sitdikova da TLREF faizli bu kredi işleminin Türkiye’nin sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlayacağına dikkat çekti. Enerjisa CFO’su Michael Moser ise, söz konusu kredide faizin TLREF ile belirlenmesinin bu mekanizmanın derinleşmesine katkı sağlayacağına dikkat çekti. EBRD, Türkiye’de 2009’dan beri 302 projede yaklaşık 12 milyar Euro değerinde yatırım gerçekleştirdi.

ENERJİSA KREDİYİ ALTYAPIDA KULLANACAK

ENERJİSA Enerji, krediyi elektrik dağıtım hizmeti sağladığı bölgede şebeke altyapısının iyileştirilmesi, sürdürülebilir ve kesintisiz enerjinin sağlanması ve teknoloji yatırımları için kullanacak. EBRD ve Enerjisa Enerji, finansman kapsamında sektörde kadınların iş gücüne eşit katılımını sağlamak üzere iş birliği de yapacak.

KUR RİSKİNDEN ARINDIRACAK

BANKALARIN kur riskini azaltmak amacıyla finansal mimarinin önemli bir parçası olarak geliştirilen TLREF, hazirandan bu yana uygulanıyor. Bankalar yaklaşık 4 ayda TLREF ile 13.2 milyar TL değişken faizli borçlanma sağladı. Bankaların uzun vadeli TL cinsinden kredi üretme potansiyelini ortaya çıkarmak üzere geliştirilen TLREF ile TL’nin piyasalara hakimiyeti artacak.