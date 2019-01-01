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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK
01.01.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

TL'den 6 sıfır atma uygulaması dünyaya örnek oldu

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TL'den 6 sıfır atma uygulaması dünyaya örnek oldu

Türk lirasından 6 sıfır atılması adımını 14 yıl önce başarıyla gerçekleştiren Merkez Bankası, dünyanın pek çok ülkesindeki benzer uygulamalara da destek sağladı.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankasından edinilen bilgiye göre, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun" uyarınca, 1 Ocak 2005'te Türk lirası banknot ve madeni paralardan 6 sıfır atıldı. E8 Emisyon Grubu Yeni Türk lirası (YTL) banknot ve madeni paraları tedavüle çıkarıldı. O dönemde yapılan operasyonla örneğin 1 milyon liralık banknotlar 1 YTL olarak anılmaya başlandı.

Bu para reformunun ikinci aşamasında 1 Ocak 2009'da paradaki "Yeni" ibaresi kaldırılarak, geleneksel para birimi Türk lirasına dönüldü. Böylece, E9 Emisyon Grubu Türk lirası banknot ve madeni paralar dolaşıma verildi. Bu operasyonla 1 YTL, 1 Türk lirası oldu.

Merkez Bankasınca başarılı şekilde gerçekleştirilen bu süreç sonrasında birçok yabancı ülke merkez bankasına uygulama hakkında bilgi aktarımı yapıldı. Geçmişte bu operasyonu yapmış veya yapmak üzere hazırlanan ülkelere danışmanlık verildi. Romanya, Azerbaycan, Zimbabve, Afganistan ve Gana'nın da aralarında bulunduğu ülkelere, banknot basımı, geçiş süreci ve iletişim politikası gibi konularda destek olundu.

Öte yandan, Almanya Merkez Bankası da Türkiye'ye bir heyet göndererek, YTL operasyonu ve geçiş sürecine ilişkin bilgi aldı. Ayrıca Türkiye'den bir heyet İran'a giderek operasyonu anlattı.

BANKNOTLARIN DEĞİŞİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

2005'te başlayan Türk lirasından 6 sıfır atılması operasyonu süreci tamamlanırken, YTL banknotların piyasadan çekiliş ve zaman aşımı süreci de devam ediyor. 1 Ocak 2010'da dolaşımdan kaldırılan E8 Emisyon Grubu 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 YTL banknotlar 10 yıllık zaman aşımı süresinin sonu olan 31 Aralık 2019'a kadar Merkez Bankası ve dahili muhabiri banka olan Ziraat Bankası şubelerinde değiştirilebilecek.

 

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