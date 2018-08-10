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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Şebnem TURHAN
10.08.2018 - 22:06, Son Güncelleme:

TL’de ağır kayıp

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TL’de ağır kayıp

Dün Türk Lirası tarihinin en dalgalı günlerinden birini yaşadı. ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’den gelen çelik ve alüminyuma vergiyi iki katına çıkaracağını duyurmasıyla dolar 6.80 TL’ye kadar çıktı.

TL’de ağır kayıpTÜRK Lirası dün en dalgalı günlerden birini yaşadı. Dolar, gün içinde bir ara 6.80 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesine çıkarken, Euro 7.83 lirayı, Sterlin ise 8.73 lirayı geçti.

Önceki gece ABD ile olan görüşmelerden somut bir gelişme çıkmaması doların Türk Lirası’na karşı yükselişini hızlandırdı. 5.75 lira seviyesinden güne başlayan dolar bir anda 6.25 liraya fırlayarak günün ilk rekorunu kırdı. Bunun nedeni İngiliz Financial Times gazetesinin Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Avrupa’daki bankaların Türkiye’de maruz kaldıkları risk hakkında endişe belirttiği haberiydi. Gün içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamalarına odaklanan piyasaya sürpriz ise ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi.

TRUMP ETKİSİ
Trump, Türkiye’den aldıkları çelik ve alüminyum vergilerinin iki katına çıkarılması için yetki verdiğini belirterek, alüminyumda yüzde 20, çelikte yüzde 50 vergi uygulayacaklarını açıkladı. Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Türk Lirası güçlü dolarımız karşısında hızla değer kaybederken Türkiye’ye yönelik gümrük vergilerinin iki katına çıkarılması için az önce yetki verdim. Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda iyi değil” dedi. Bu açıklama Türk Lirası’nın kaybını hızlandırdı ve dolar bir ara 6.80 lirayı gördü.  Dolar günü serbest piyasada 6.39 TL’den Euro ise 7.24 TL’den tamamladı.

BORSADA DÜŞÜŞ
Doların 6 büyük para birimine karşı değerini gösteren dolar endeksi de dün yılın zirvesinde çıktı. 96.3’e ulaşan endekse tüm para birimlerine değer kaybı yaşattı. Euro dolar paritesi de 1.1415 ile yılın en düşük seviyesine indi. Türk Lirası’nın durumu diğer gelişmekte olan para birimlerinde de baskı yarattı. Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değer kaybı yaşadı.

Türkiye’nin iki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 24.80’e, 10 yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 22.11’e fırladı. Bankalararası piyasada dolarda son işlemler 6.4774, Euro’da 7.4205, Sterlin’de 8.2839 liradan yapıldı. Borsa haftanın son gününü yüzde 2,31 kayıpla 94 bin 939 puandan tamamladı.

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