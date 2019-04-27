TL mevduata yeni koruma
Kamu bankalarının Türk Lirası mevduatı için enflasyon korumalı ürünleri genişliyor.
Ziraat Bankası’nın ardından Halkbank da iki yeni ürünü uygulamaya aldı. Halkbank, “Enflasyon korumalı ara dönem ödemeli mevduat hesabı” ve “Enflasyona endeksli koruyan mevduat hesabı” ürünlerini duyurdu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Bankacılık sektörü olarak bir yandan enflasyonla mücadeleye katkı sunan özel önlemler üzerinde çalışırken, diğer yandan mevduat müşterilerimizi enflasyona karşı koruyacak yeni ürünler geliştirdik” dedi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, “Enflasyona endeksli koruyan mevduat hesabı”, 92-370 gün vade aralığında açılabilirken “hesap açılışında belirlenen oran” ile “vade sonundaki TÜFE endeksi yıllık değişim oranı+ ilave marj oranı” karşılaştırılıyor ve hangi oran yüksek ise o oran üzerinden faiz veriliyor. “Enflasyon korumalı ara dönem ödemeli mevduat hesabı” ile yatırımlarını TL’de değerlendirenlere seçenek sunuluyor. Müşteriler, 365-370 gün vadeli olarak açtırdıkları mevduat hesabı ile 3 aylık ara dönemlerde ya da vade sonunda getiri elde ediliyor. Üründe, TÜFE’ye endeksli oran, ara dönem ya da vade sonunda TÜFE endeksi yıllık değişim oranına bankanın ek marj oranının eklenmesiyle belirleniyor.
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