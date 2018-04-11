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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
11.04.2018 - 10:27, Son Güncelleme:

TKYD'ye iki yeni üye

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TKYD'ye iki yeni üye

Faaliyetlerini Türkiye’de kurumsal yönetim anlayışının gelişmesi ve bu alandaki iyi uygulamaların artırılması misyonuyla sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’ne (TKYD) iki yeni üye daha katıldı.

100’den fazla ülkede 100 yılı aşkın süredir edindiği küresel bilgi birikimi ve 580.000’den fazla çalışan sayısı ile dünyanın lider güvenlik firması G4S ve Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler, TKYD üyesi oldu.

Kurumsal yönetim anlayışının tanınması ve gelişmesi amacıyla 2003 yılından bu yana çalışmalar yapıldığını vurgulayan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, 2018 yılında üye sayılarını artırarak toplamda 52 kurumsal üyeye ulaştıklarını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurumsal üyelerimizin artması, Türkiye’de şirketlerin kurumsal yönetim kavramını iş odağına almaya başladığının bir göstergesi olarak bizler için oldukça memnuniyet verici.

"Artık iyice hızlanan ve değişen rekabetle yeniden şekillenen dünyada, kurumsal yönetimin önemi gittikçe artıyor.

"Şirketlerin nesiller boyu yaşayabilen, daha sağlam adımlar atabilen, geleceğini kurgulayıp yönetebilen ve rekabet edebilirliğini sürdürebilen yapılara dönüşmesi artık eskide olduğundan çok daha önemli.

"Bu bilinçle TKYD olarak, ülkemizde kurumsal yönetim yapılarının artması için üye sayımızı artırmaya yönelik çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz."

Özel sektör, medya, düzenleyici kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya arasında önemli bir iletişim ağı kuran TKYD’nin kurumsal üyelerinin haricinde, 600’ü aşkın bireysel üyesi de bulunuyor.

Üyelerine eğitim programları, yayınları, açık gündem toplantıları, Anadolu Seminerleri ve paneller yoluyla ulaşan TKYD, bu çalışmalarını kamuoyuyla da paylaşıyor.

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