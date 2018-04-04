TKDK'den Giresun'daki projelere 24 milyon liralık destek
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun, "IPARD II Programı Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı" kapsamında kabul edilen projelere kurumlarınca sağlanacak destek miktarının 24 milyon 342 bin lira olduğunu bildirdi.
Kurşun, gazetecilere yaptığı açıklamada, IPARD II Programı Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı döneminde 2 bitkisel üretim, 8 arıcılık, 6 katma değerli ürünler ve zanaatkarlık, 15 kırsal turizm, bir de su ürünleri yetiştiriciliği olmak üzere 32 projenin kabul edildiğini belirtti.
Projelerin toplam bedelinin 46 milyon lira olduğunu ifade eden Kurşun, kabul edilen projelere kurumları tarafından sağlanacak destek miktarının ise 24
milyon 342 bin lira olduğunu söyledi.
Kurşun, hayvancılık sektöründe yatırım yapmak isteyen girişimciler için son başvuru kabul tarihinin 10 Nisan'a ertelendiğine işaret ederek, yatırım yapmak isteyen girişimcileri IPARD hibe fonlarından faydalanmaya davet etti.
Giresun'da yatırım miktarının artmasını hedeflediklerini, bu yönde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Kurşun, "Girişimlerimiz somutlaştıkça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bunların gerçekleşmesi durumunda önümüzdeki dönemlerde ilimiz daha çok proje alacak ve potansiyelinin çok üstünde yatırım imkanına kavuşacaktır." dedi.
Kurşun, il koordinatörlüğü olarak bölgede yatırım potansiyelini artırmak için her çağrı döneminde tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra paydaş kurum
ve kuruluşlarla da iş birliği halinde olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Her sektörde toplu yatırım alanlarının belirlenmesi ve yatırım arsalarının artırılması noktasında sürekli koordineli olarak çalışmaktayız.
Hayvancılık alanında Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk'ta planlı hayvancılık bölgelerinin oluşturulması, ilimizin yatırımcılar için turizm potansiyeli olan lokasyonların belirlenmesi ve bu kapsamda özellikle Kümbet Yaylası'nda yeni imar planı değişikliği çalışmalarını takip ediyoruz."
Turizm potansiyeli olan orman sahalarının yatırıma uygun mesire alanı tescili için çalışmalarının bulunduğuna dikkati çeken Kurşun, "Tescili yapılmamış alanların da mesire alanı olarak belirlenmesi noktasında Giresun Orman İşletme Bölge Müdürlüğümüze yatırımcılarımızı yönlendiriyoruz.
Yenilenebilir enerji konusunda Şebinkarahisar - Alucra arasında belirlemiş olduğumuz bin dönüm civarında sahanın Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi olması konusunda girişimlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.
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