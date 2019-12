TKDK’dan yatırımcılara 320 milyon TL hibe desteği

Çağrı içeriğinde, et ve et ürünlerinin, süt ve süt ürünlerinin, su ürünlerinin, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının destek verilecek başlıklar arasında yer aldığını belirterek, yatırımcılara 2 müjde veren Dikici, “İlk kez bu çağrı ile süt ürünlerinin, işlenmiş et ürünlerinin, meyve, sebze ve su ürünlerinin soğuk zincirde taşınacağı frigorifik araçları, süt işleme tesisleri için süt tankerleri, süt toplama merkezlerinde soğutma tankı ve süt toplama araçları, meyve ve sebze ürünlerinde şoklama ve ürün dondurma sistemlerini de destek kapsamına aldık. İkinci müjde ise bu hibe çağrısındaki bazı sektörlerin kapsamını genişletilmiştir. Şimdi, tüm meyve ve sebze ürünlerini kurutma yatırımlarına dahil edildi. Ayrıca süt toplama merkezleri yatırımlarını da günlük en fazla 70 ton süt işleme ve toplama sınırı vardı. Şimdi bu sınır da kaldırılmıştır. Yatırımlara yüzde 40-50 oranında hibe desteği verilecek. Aynı zamanda proje kapsamındaki uygun harcamalarda yüzde 18 oranında KDV muafiyetleri olacak” dedi.

Projelerin son teslim tarihinin 31 Ocak 2020 olduğunu belirten Dikici, “8. çağrı ilanının Amasyalı yatırımcılarımıza ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.