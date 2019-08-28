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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.08.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

TKDK'dan Malatyalı girişimcilere 40 milyon lira hibe

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TKDK'dan Malatyalı girişimcilere 40 milyon lira hibe

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, IPARD II. projesinin 6. çağrı ilanı bütçesinden girişimcilere 40 milyon lira hibe desteği sağlanacağını bildirdi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte girişimci ve yatırımcılarla çeşitli sektörlerde proje hazırlıklarının devam ettiğini ve 6. çağrı ilanının tamamlandığını söyledi.

Bu kapsamda, olumlu bulunan 38 proje için onaylanması halinde toplamda 40 milyon lira hibe verileceğini aktaran Tunç, şunları kaydetti:
"Bir hedefimizi ve hayalimizi de gerçekleştirdik. Bizim desteklediğimiz her alanda her tedbirde proje aldık. İlk olanı gerçekleştirdik. Her tedbirden proje almak bizim için önemliydi. Bu projelerle Malatya'da ilkleri oluşturmak anlamlıydı. Hayvancılıktan arıcılığa, kırsal turizmden seracılığa kadar her alanda projeler aldık. Bu projeleri değerlendirdikten sonra hayata geçireceğiz. Projenin çokluğu bizim için önemli. Bu anlamda bir sıkıntımız yok. Bu yıl itibariyle aldığımız projelerde ilk sıralarda yer alıyoruz. Ama en anlamlısı her tedbirde proje almak ve bu projeleri Malatya için örnek projeler haline getirmektir."

Projeler hayata geçtiği zaman Malatya'da önemli yatırımların gerçekleşeceğini vurgulayan Tunç, "Yaptığımız işte ne kadar fark yarattığımız bizim için önemlidir. Hamdolsun bugüne kadar yaptığımız projelerle bu farkı oluşturmaya çalıştık. Bundan sonraki amacımız da Malatya'da çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesidir. Seracılık bunun bir adımıdır. İnşallah seracılık projelerimizi hayata geçirirsek nasıl bir fark yakaladığımızı daha iyi ve net göreceğiz." diye konuştu. 

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