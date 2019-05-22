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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
22.05.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

TKDK’dan 60 milyon avroluk yeni hibe paketi

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TKDK’dan 60 milyon avroluk yeni hibe paketi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD II Programı 6.başvuru çağrı ilanıyla, yeni bir hibe paketi açıkladı.

TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin himayelerinde Ankara’da gerçekleştirilen IPARD II-6. Başvuru Çağrısı tanıtım toplantısı bilgi verdi.

“Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirine” yönelik olarak 60 milyon avroluk, 400 milyon liralık hibe çağrısına çıkıldığını açıklayan Vali Mustafa Çiftçi, bu çağrıyla; bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi kapsamında süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan ile çiçek soğanı üretim yatırımları, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi yatırımları, zanaatkârlık, yöresel tarım ve gıda ürünlerinin üretimi, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, kültür balıkçılığı, yenilebilir enerji tesisleri ile kooperatif ve üretici örgütleri için makine parkları kurulumlarının destekleneceğini açıkladı. Bu sektörlerde yapılacak yatırımlar için belirlenmiş olan proje tutarlarının alt limitinin 5 bin avro, üst limitinin ise 500 bin avro olduğunu dile getiren Vali Çiftçi, bu tutarlar aralığındaki projeler için yatırımcılara yüzde 55 oranında hibe verileceğini ifade etti.

Yapım işleri, makine-ekipman alımları, danışmanlık hizmetleri ve görünürlük harcamalarının yanı sıra kendi tüketimini karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji sistemlerinin de destek kapsamında olduğunu anlatan Vali Çiftçi, “Yatırımlardaki tüm harcamalar KDV ve diğer vergilerden muaftır. Uygun harcama listelerine makine-ekipman eklemesi yapılabiliyor. TKDK web sitesinde IPARD II Programı 6. Başvuru Çağrı İlanı ile birlikte uygun harcama listeleri yayımlanmıştır. Yayımlanan listelere eklenmesi talep edilen makine-ekipmanlar için TKDK web sitesinde yer alan link üzerinden “Yeni Uygun Harcama Talep Formunun” 30 Mayıs 2019 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir. Talepler sadece bu çağrı döneminde desteklenecek sektörler için alınacaktır. Proje başvuruları 8 Temmuz 2019 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 23 Ağustos 2019, saat 18:00’dir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 18 (on sekiz) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.

Yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızın il koordinatörlüğümüzle irtibat kurmalarını, en doğru bilgiyi il koordinatörlüğümüz yetkililerinden ve uzman personelinden almalarını tavsiye ederiz” dedi.

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