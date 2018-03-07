TKDK, bin 198 kadın girişimciye hibe verdi

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği’nin aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamında 42 ilde, kadın girişimcilerinden çeşitli sektörlere ilişkin toplam bütçesi 1 milyar 60 milyon lira değerinde yatırım projeleri sunuldu.

TKDK, yatırımların tamamlanmasıyla bin 198 kadın girişimciye 509 milyon 360 bin lira hibe verdi.

İller bazında incelendiğinde, TKDK’nın hibe verdiği en fazla sayıda kadın girişimci projesi Samsun’da oldu. Bu ilde 68 kadın yatırımcı hibe aldı. Samsun'u 67 projeyle Ankara, 65 projeyle de Amasya takip etti.

Ankara’daki projelere 56 milyon 372 bin lira, Samsun’daki projelere 20 milyon 860 bin lira, Amasya'daki projelere de 8 milyon 144 bin lira hibe ödemesi yapıldı.

10 PROJEDEN 1'İ KADIN YATIRIMCILARA AİT

TKDK, kuruluşundan bugüne kadar toplam 11 bin 534 projeye hibe desteğinde bulundu. Kurum tarafından hibe verilen her 10 proje sahibinden 1’ini kadın yatırımcılar oluşturdu.

Kadınların mesleki kapasitelerinin yükseltilerek ekonomik yaşama daha fazla katılması ve kadın istihdamının artırılması amacıyla projelerin değerlendirilme sürecinde kadın girişimcilere ilave puan verilerek pozitif ayrımcılık uygulanıyor.



