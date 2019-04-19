Titanic Mardan açılıyor
Antalya'da Mardan Palace Hotel'i, alacakları karşılığında haciz yoluyla devralan Halkbank'tan 15 yıllığına kiralayan Titanic Hotels, 1.5 yıldır kapalı olan oteli ultralüks hizmet kalitesiyle ay sonunda açıyor.
Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kundu turizm bölgesinde, Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 2009 yılında açılışı yapılan ve 1.4 milyar dolara mal olan Mardan Palace Hotel, alacaklarına karşılık haciz yoluyla Halkbank'a geçti. Mardan Palace Hotel için Halkbank ile Titanic Hotels Grubu arasında imzalanan anlaşmayla otel, 15 yıllığına gruba kiralandı. Geçen yıl kasım ayında yapılan anlaşmanın ardından 'Titanic Mardan Palace' olarak adı değiştirilen 180 bin metrekare alana kurulu otel, yaklaşık 6 aylık tadilat sürecinin ardından nisan sonunda kapılarını tekrar açıyor. 2010'da 'Dünyanın En Lüks Oteli' seçilen otelde, 20 milyon Euro'nun üzerinde yeni yatırım gerçekleştirildi.
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