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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
19.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Titanic Mardan açılıyor

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Titanic Mardan açılıyor

Antalya'da Mardan Palace Hotel'i, alacakları karşılığında haciz yoluyla devralan Halkbank'tan 15 yıllığına kiralayan Titanic Hotels, 1.5 yıldır kapalı olan oteli ultralüks hizmet kalitesiyle ay sonunda açıyor.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kundu turizm bölgesinde, Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 2009 yılında açılışı yapılan ve 1.4 milyar dolara mal olan Mardan Palace Hotel, alacaklarına karşılık haciz yoluyla Halkbank'a geçti. Mardan Palace Hotel için Halkbank ile Titanic Hotels Grubu arasında imzalanan anlaşmayla otel, 15 yıllığına gruba kiralandı. Geçen yıl kasım ayında yapılan anlaşmanın ardından 'Titanic Mardan Palace' olarak adı değiştirilen 180 bin metrekare alana kurulu otel, yaklaşık 6 aylık tadilat sürecinin ardından nisan sonunda kapılarını tekrar açıyor. 2010'da 'Dünyanın En Lüks Oteli' seçilen otelde, 20 milyon Euro'nun üzerinde yeni yatırım gerçekleştirildi.

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